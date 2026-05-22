Lâm Đồng đã xử lý hơn 7.000 tấn rác tồn đọng ở Bảo Lâm

Lâm Viên
Lâm Viên
22/05/2026 13:18 GMT+7

Sau phản ánh của báo chí, hơn 7.000 tấn rác tồn đọng tại bãi rác Lộc Phú ở xã Bảo Lâm 4 (Lâm Đồng) đã được xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm kéo dài.

Ngày 22.5, ông Trần Thanh Phong, Giám đốc Ban Quản lý dự án xây dựng khu vực Bảo Lâm (Lâm Đồng), cho biết đơn vị đã huy động 4 máy múc, 4 xe ben cùng nhiều công nhân làm việc xuyên ngày đêm để thu gom, vận chuyển và xử lý hơn 7.000 tấn rác tồn đọng tại bãi rác Lộc Phú.

Theo ông Phong, toàn bộ lượng rác thải sau thu gom được đưa vào các hố chôn lấp đã xây dựng sẵn. Đơn vị đồng thời sử dụng vôi bột và dung dịch khử mùi để xử lý, bảo đảm các yêu cầu về vệ sinh môi trường theo quy định.

Bãi rác Lộc Phú (xã Bảo Lâm 4, Lâm Đồng) đã được chôn lấp

ẢNH: C.T.V

Tuyến đường vào bãi rác Lộc Phú cũng đã được thu dọn sạch

ẢNH: K.P

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ đầu năm 2026 đến nay, Ban Quản lý dự án xây dựng khu vực Bảo Lâm không được giao dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ công ích nên không đủ điều kiện tổ chức xử lý rác tại bãi rác Lộc Phú.

Từ ngày 1.5.2026, đơn vị này đã hoàn tất việc bàn giao nhiệm vụ, nhân sự, tài sản và trang thiết bị liên quan đến dịch vụ công ích cho UBND các xã và Trung tâm Dịch vụ tổng hợp cấp xã theo chỉ đạo của UBND tỉnh Lâm Đồng và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 (Lâm Đồng).

Hơn 7.000 tấn rác tại bãi rác Lộc Phú đã được xử lý

ẢNH: K.P

Ông Trần Thanh Phong cho biết thêm, đến thời điểm hiện tại, đơn vị vẫn chưa được cấp kinh phí xử lý rác. Toàn bộ chi phí phục vụ việc xử lý lượng rác tồn đọng tại bãi rác Lộc Phú hiện vẫn phải tạm ứng để chi trả nhân công, thuê phương tiện và mua vật tư.

Sau khi hoàn tất chôn lấp hơn 7.000 tấn rác tồn đọng tại xã Bảo Lâm 4, Ban Quản lý dự án xây dựng khu vực Bảo Lâm tiếp tục làm việc với các địa phương trong khu vực để thống nhất phương án tiếp nhận, xử lý lượng rác thải phát sinh hằng ngày, nhằm hạn chế tình trạng ùn ứ, tồn đọng kéo dài.

7.000 tấn rác tồn đọng, nguy cơ thành 'điểm nóng' môi trường ở Lâm Đồng

Bãi rác Lộc Phú tại xã Bảo Lâm 4 (Lâm Đồng) đang tồn đọng hàng ngàn tấn rác thải nhưng việc xử lý diễn ra chậm, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài nhiều tháng qua, gây ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
