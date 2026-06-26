Lâm Đồng điều chỉnh mở rộng quy mô hai tuyến cao tốc trọng điểm

Chiều 25.6, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng chủ trì buổi họp và thống nhất chủ trương đầu tư hai dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương theo phương thức đối tác công tư (PPP). Đồng thời điều chỉnh quy mô theo hướng đầu tư hoàn chỉnh ngay từ đầu thay vì phân kỳ như phương án trước đây, nhằm nâng cao năng lực khai thác và bảo đảm an toàn giao thông lâu dài.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương tăng nền đường từ 17 m lên gần 25 m

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, hồ sơ điều chỉnh của cả hai dự án cơ bản đã được hoàn thiện sau quá trình rà soát với các cơ quan chuyên môn và nhà đầu tư. Điểm đáng chú ý là cả hai tuyến cao tốc đều được đề xuất đầu tư theo quy mô hoàn chỉnh ngay trong giai đoạn này.

Đối với dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương, doanh nghiệp dự án đề xuất mở rộng nền đường từ 17 m lên 24,75 m, đáp ứng tiêu chuẩn cao tốc 4 làn xe hoàn chỉnh với vận tốc thiết kế 100 km/giờ. Toàn tuyến sẽ được bố trí làn dừng khẩn cấp liên tục, thay vì chỉ có các điểm dừng xe cục bộ như trước đây.

Cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương nối vào cao tốc Liên Khương- Prenn ẢNH: LÂM VIÊN

Bên cạnh đó, hệ thống cầu trên tuyến được mở rộng đồng bộ theo quy mô hoàn chỉnh; mặt đường được bổ sung lớp bê tông nhựa tạo nhám theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới. Hồ sơ điều chỉnh cũng đề xuất đầu tư ngay nút giao Gia Hiệp, bổ sung cầu vượt dân sinh tại Km196+170 cùng nhiều hạng mục an toàn giao thông, thoát nước và hầm chui dân sinh.

Do quy mô đầu tư tăng lên, thời gian hoàn thành dự án dự kiến lùi đến quý 4/2028, thay vì quý 4/2027 như kế hoạch trước đây. Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án sau điều chỉnh khoảng 18.036 tỉ đồng, tăng hơn 3.100 tỉ đồng so với phương án đã được phê duyệt.

Doanh nghiệp dự án đề xuất các phương án tài chính theo hướng ưu tiên giữ ổn định phần vốn của nhà đầu tư và bổ sung vốn ngân sách để bảo đảm hiệu quả đầu tư.

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước dự kiến tham gia khoảng 8.977 tỉ đồng, còn phần vốn của nhà đầu tư giữ nguyên theo hợp đồng đã ký kết với gần 9.957 tỉ đồng.

Cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc bổ sung làn dừng khẩn cấp liên tục trên toàn tuyến

Đối với dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, doanh nghiệp dự án đề xuất mở rộng nền đường từ 17 m lên 22 m. Tuyến này vẫn giữ quy mô 4 làn xe nhưng được bổ sung làn dừng khẩn cấp liên tục trên toàn tuyến, thay thế phương án bố trí các điểm dừng cách nhau 4 - 5 km như trước.

Cùng với việc mở rộng nền đường, toàn bộ 16 cầu trên tuyến sẽ được mở rộng đồng bộ; kết cấu mặt đường được điều chỉnh theo tiêu chuẩn kỹ thuật mới, bổ sung lớp tạo nhám nhằm nâng cao độ an toàn khi khai thác. Nhiều hạng mục như hệ thống thoát nước, công trình an toàn giao thông, hầm chui dân sinh và các công trình kỹ thuật phục vụ vận hành cũng được hoàn thiện đồng bộ.

Tuyến cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được khởi công ngày 29.6.2025 ẢNH: LÂM VIÊN

Sau điều chỉnh, tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc khoảng 16.493 tỉ đồng, chưa bao gồm lãi vay. Nhà đầu tư đề xuất phương án giữ nguyên phần vốn theo hợp đồng BOT đã ký và bổ sung khoảng 1.223 tỉ đồng vốn ngân sách cho phần đầu tư mở rộng.

Sau khi nghe các đơn vị báo cáo, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng thống nhất định hướng tiếp tục hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh theo phương án đầu tư hoàn chỉnh đối với cả hai tuyến cao tốc. Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 phối hợp Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, bảo đảm tính khả thi về kỹ thuật, tài chính và đúng quy định pháp luật trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét quyết định.

Đáng chú ý, đây đều là những dự án giao thông chiến lược đã được khởi công trong năm 2025. Trong đó, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương được khởi công ngày 29.6.2025 với chiều dài khoảng 73,6 km. Tiếp đó, dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc dài hơn 66 km cũng được khởi công ngày 19.12.2025.