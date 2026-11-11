Lâm Đồng ghi nhận hơn 19.600 ca bệnh truyền nhiễm, 4 người tử vong trong 10 tháng

Ngày 11.11, tại hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cùng Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng tổ chức, lãnh đạo Sở Y tế cho biết trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ghi nhận 19.623 ca mắc 44 bệnh truyền nhiễm, trong đó có 4 trường hợp tử vong.

Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng tổ chức ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên, số ca mắc tay chân miệng tăng mạnh, trong khi sốt xuất huyết tiếp tục diễn biến đáng chú ý.

Cụ thể, số ca mắc bệnh truyền nhiễm trong 10 tháng đầu năm nay tăng 9.401 ca so với cùng kỳ năm 2025 (10.222 ca).

Trong đó, sốt xuất huyết Dengue ghi nhận 7.193 ca, tăng 501 ca so với cùng kỳ năm trước. Bệnh này đã khiến 1 người tử vong tại khu vực Đắk R'lấp. Ngành y tế phát hiện 330 ổ dịch sốt xuất huyết và đã xử lý toàn bộ.

Tay chân miệng tăng hơn 2,4 lần

Đáng chú ý, bệnh tay chân miệng tăng nhanh với 5.817 ca mắc, cao hơn cùng kỳ năm 2025 là 3.394 ca, tương đương tăng hơn 2,4 lần. Bệnh đã khiến 2 trường hợp tử vong tại xã Tà Năng (khu vực Đức Trọng).

Trong 10 tháng, ngành y tế phát hiện 51 ổ dịch tại trường học và 66 ổ dịch trong cộng đồng.

Ông Đặng Thức Anh Vũ, Phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Lâm Đồng, cho biết bệnh tay chân miệng tăng nhanh với 5.817 ca mắc ẢNH: TRƯỜNG NGUYÊN

Trái ngược với diễn biến của tay chân miệng, bệnh sởi có chiều hướng giảm mạnh. Toàn tỉnh ghi nhận 125 ca mắc, không có trường hợp tử vong, giảm 3.756 ca so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, các ca nghi mắc vẫn xuất hiện rải rác, cho thấy nguy cơ mầm bệnh còn lưu hành.

Đối với bệnh dại, Lâm Đồng ghi nhận 1 trường hợp tử vong và 1 trường hợp nghi mắc, giảm 3 ca so với cùng kỳ năm trước.

Bệnh sốt rét ghi nhận 5 ca mắc, tăng 3 ca so với cùng kỳ, không có trường hợp tử vong. Các ca bệnh chủ yếu liên quan đến người đi rừng, ngủ rẫy tại những vùng có nguy cơ.

Theo Sở Y tế Lâm Đồng, tình hình dịch bệnh trên địa bàn nhìn chung ổn định, được giám sát và kiểm soát. Tuy nhiên, sốt xuất huyết và tay chân miệng vẫn là những bệnh cần đặc biệt lưu ý, nhất là trong công tác phòng ngừa tại cộng đồng và trường học.