Lâm Đồng rà soát 14 dự án năng lượng chồng lấn lên vùng dự trữ titan

Ngày 6.8, Sở Công thương Lâm Đồng đã cung cấp số liệu các dự án năng lượng tái tạo nằm chồng lấn trong vùng dự trữ khoáng sản titan (khu vực Bình Thuận cũ).

Sau khi UBND tỉnh Lâm Đồng báo cáo Chính phủ, kiến nghị tháo gỡ vướng mắc đối với các dự án năng lượng tái tạo, chồng lấn quy hoạch dự trữ khoáng sản titan, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục đề nghị Sở Công thương cung cấp số liệu chi tiết của 14 dự án (cả điện gió và điện mặt trời) để phục vụ công tác rà soát, đánh giá hiệu suất đầu tư, đóng góp cho ngân sách địa phương.

Theo Sở Công thương Lâm Đồng, trong 14 dự án năng lượng tái tạo nằm trong khu vực dự trữ khoáng sản titan, có 6 dự án điện gió và 8 dự án điện mặt trời.

Hiện 12 dự án đã vận hành thương mại (COD), còn 2 dự án chưa ký hợp đồng mua bán điện (CCA), chưa COD và dự kiến áp dụng giá điện chuyển tiếp theo quy định của Bộ Công thương (ở khu vực Hòa Thắng - Mũi Né).

Một dự án điện gió tại Lâm Đồng ẢNH: QUẾ HÀ

Dự án năng lượng đóng góp gì cho ngân sách địa phương ?

Xét theo từng nhóm, khối điện gió giữ vai trò nổi bật về quy mô đầu tư. Với 6 dự án có tổng vốn khoảng 14.487 tỉ đồng, sản xuất gần 951,5 triệu kWh điện mỗi năm, ước tính đóng góp khoảng 151,6 tỉ đồng thuế VAT hằng năm cho ngân sách.

Trong nhóm này, nhà máy điện gió Hòa Thắng 1.2 (ở xã Hòa Thắng, thuộc huyện Bắc Bình cũ) có quy mô lớn nhất với 100 MW và tổng vốn đầu tư 4.736 tỉ đồng, cho thấy đây là một trong những dự án động lực của khu vực phía đông Lâm Đồng.

Trong khi đó, 8 dự án điện mặt trời có tổng vốn đầu tư khoảng 13.675 tỉ đồng, sản lượng ước đạt hơn 949 triệu kWh/năm, đóng góp khoảng 176,9 tỉ đồng thuế VAT mỗi năm.

Đáng chú ý, nhà máy điện mặt trời Hồng Phong 1A có công suất lớn nhất với 150 MW (195 MWp), góp phần bổ sung đáng kể nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia trên hệ thống.

Tính gộp chung, 14 dự án có tổng vốn đầu tư hơn 28.162 tỉ đồng, sản xuất khoảng 1,9 tỉ kWh điện mỗi năm, đồng thời ước tính đóng góp khoảng 328,5 tỉ đồng thuế VAT hằng năm. Đây là nguồn lực kinh tế đáng kể, không chỉ bổ sung nguồn cung điện mà còn tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển hạ tầng và thu hút đầu tư tại địa phương.

Dự án điện mặt trời ở xã Hồng Phong, huyện Bắc Bình (nay là xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng) ẢNH: QUẾ HÀ

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, UBND tỉnh Lâm Đồng đã nhiều lần báo cáo Chính phủ về tình trạng các dự án điện gió, điện mặt trời chồng lấn khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia (cả trên vùng dự trữ titan và vùng dự trữ bô xít), đồng thời kiến nghị tháo gỡ để tránh lãng phí nguồn lực xã hội.

Đáng chú ý, tỉnh từng đề xuất xem xét đối với 6 dự án điện gió với tổng công suất khoảng 430 MW, tổng vốn gần 15.000 tỉ đồng đang gặp vướng mắc do chồng lấn quy hoạch khoáng sản bô xít khu vực Đắk Nông (cũ) để đưa ra khỏi diện tích vùng dự trữ khoáng sản quốc gia.

Việc tiếp tục cập nhật số liệu của toàn bộ 14 dự án trên được xem là bước chuẩn bị quan trọng để các cơ quan chức năng đánh giá đầy đủ hiệu quả kinh tế, mức đóng góp ngân sách cũng như xây dựng phương án xử lý hài hòa giữa mục tiêu phát triển năng lượng tái tạo và bảo vệ tài nguyên khoáng sản. Trước đó, Thanh tra Chính phủ phát hiện nhiều dự án năng lượng (cả điện gió và điện mặt trời) được cấp phép xây dựng chồng lấn lên vùng dự trữ khoáng sản mà Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt.