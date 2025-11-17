Lâm Đồng sáp nhập các ban quản lý dự án, các trường cao đẳng và trung tâm

Theo kế hoạch sáp nhập của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện nay có 1.687 đơn vị công lập (tính đến 31.10.2025), gồm 4 đơn vị nhóm 1, 79 đơn vị nhóm 2, 129 đơn vị nhóm 3 và 1.475 đơn vị nhóm 4.

Trong đó có 14 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 265 đơn vị thuộc cấp sở - tổ chức hành chính khác, 1 đơn vị của chi cục thuộc sở, 31 đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và 1.376 đơn vị thuộc UBND cấp xã, phường.

Số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, trước ngày 1.9.2025 là 60.674 viên chức, trong đó 127 biên chế thực hiện chức năng quản lý, 3.528 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Số hợp đồng lao động theo vị trí việc làm chuyên môn hiện nay là 8.501 hợp đồng, bao gồm cả hưởng lương từ ngân sách và lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Trong số lao động hợp đồng nói trên có 4.981 người đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ăn lương ngân sách).

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi thuộc Sở NN-MT tỉnh Bình Thuận cũ là đơn vị sự nghiệp sẽ được sắp xếp lại ẢNH: QUẾ HÀ

Sáp nhập các ban quản lý dự đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, Ban Quản lý (BQL) đầu tư xây dựng công trình số 1, được tổ chức lại từ 1.8, trên cơ sở sắp xếp lại BQL dự án đầu tư xây dựng của tỉnh Lâm Đồng cũ. BQL này có 8 phòng và 10 BQL dự án khu vực (các huyện thuộc Lâm Đồng cũ) có 305 viên chức và 609 người lao động, đang quản lý 41 dự án, số vốn đang quản lý hơn 3.286 tỉ đồng.

Tương tự, BQL đầu tư xây dựng số 2 (thuộc Bình Thuận cũ) có 6 phòng và 10 BQL khu vực (ở 10 huyện của tỉnh Bình Thuận cũ) có 159 viên chức và 64 người lao động, đang quản lý 35 dự án với nguồn vốn hơn 431 tỉ đồng.

Dự án cầu Văn Thánh là một trong các dự án do BQL giao thông phụ trách. Ban này sẽ được sáp nhập vào BQL dự án đầu tư xây dựng số 2 (ở Bình Thuận cũ) ẢNH: QUẾ HÀ

BQL đầu tư xây dựng số 3 (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ) có 6 phòng, 8 BQL dự án khu vực (8 huyện cũ của Đắk Nông) với 179 viên chức và 72 người lao động, đang quản lý nguồn vốn là 2.214 tỉ đồng.

BQL dự án nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng thành lập từ 1.8 trên cơ sở sắp xếp lại BQL dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của Bình Thuận cũ. BQL này có 4 phòng, 39 viên chức và 20 người lao động; đang quản lý 41 dự án, nguồn vốn được bố trí trong năm 2025 là 923,9 tỉ đồng.

BQL dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cũng được thành lập từ 1.8 trên cơ sở sắp xếp lại từ BQL các dự án công trình giao thông của Bình Thuận cũ. BQL này có 4 phòng, 35 viên chức, 9 người lao động; đang quản lý 32 dự án giao thông, nguồn vốn trong năm được tỉnh giao là 790 tỉ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ có phương án giữ nguyên BQL đầu tư xây dựng số 1 (Đà Lạt cũ) và BQL đầu tư xây dựng số 3 (Gia Nghĩa cũ). Sáp nhập BQL dự án nông nghiệp (của Bình Thuận cũ) với BQL dự án giao thông (cũng của Bình Thuận cũ) vào BQL đầu tư xây dựng số 2 (cũng của Bình Thuận cũ), với tên gọi mới là BQL đầu tư xây dựng số 2, trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng.

Một góc khu du lịch Tuyền Lâm, thuộc BQL Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý ẢNH: LÂM VIÊN

Sáp nhập các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch sắp xếp lại các trường cao đẳng trên địa bàn. Hiện Lâm Đồng có Trường cao đẳng Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận cũ, sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm, y tế và cao đẳng cộng đồng lại với nhau); Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông, Trường cao đẳng y tế Lâm Đồng và Trường cao đẳng Đà Lạt (đều thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ).

Kiến trúc cổ kính của Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt cũ, nay là Trường cao đẳng Đà Lạt ẢNH: LÂM VIÊN

Theo phương án được trình, sẽ sáp nhập Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông vào Trường cao đẳng Đà Lạt (cơ sở chính tại P.Xuân Hương - Đà Lạt và một cơ sở ở Đắk Nông cũ).

Nhập Khoa Y - dược của Trường cao đẳng Bình Thuận vào Trường cao đẳng y tế Lâm Đồng. Như vậy, sau sắp xếp, Lâm Đồng sẽ có 3 trường cao đẳng, trực thuộc UBND tỉnh.

Ngoài ra, phương án của UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập, trên cơ sở sắp xếp lại các khu du lịch quốc gia. Theo đó, sắp xếp lại BQL Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành BQL Khu du lịch quốc gia tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp theo sẽ sắp xếp lại trung tâm xúc tiến thương mại - du lịch; trung tâm xúc tiến du lịch; trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và bộ phận xúc tiến khuyến công, thương mại. Các trung tâm này sẽ sáp nhập lại với nhau, với tên gọi mới là Trung tâm xúc tiến - đầu tư - thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng.