Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Lâm Đồng sáp nhập các ban quản lý dự án, các trường cao đẳng và trung tâm

Quế Hà
Quế Hà
17/11/2025 20:09 GMT+7

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch sáp nhập các trường cao đẳng, các BQL dự án đầu tư xây dựng và các trung tâm xúc tiến đầu tư, trực thuộc UBND tỉnh theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

Theo kế hoạch sáp nhập của UBND tỉnh Lâm Đồng, toàn tỉnh hiện nay có 1.687 đơn vị công lập (tính đến 31.10.2025), gồm 4 đơn vị nhóm 1, 79 đơn vị nhóm 2, 129 đơn vị nhóm 3 và 1.475 đơn vị nhóm 4. 

Trong đó có 14 đơn vị trực thuộc UBND tỉnh, 265 đơn vị thuộc cấp sở - tổ chức hành chính khác, 1 đơn vị của chi cục thuộc sở, 31 đơn vị thuộc đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh và 1.376 đơn vị thuộc UBND cấp xã, phường.

Số người làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập, hưởng lương từ ngân sách nhà nước và hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp, trước ngày 1.9.2025 là 60.674 viên chức, trong đó 127 biên chế thực hiện chức năng quản lý, 3.528 người hưởng lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Số hợp đồng lao động theo vị trí việc làm chuyên môn hiện nay là 8.501 hợp đồng, bao gồm cả hưởng lương từ ngân sách và lương từ nguồn thu sự nghiệp.

Trong số lao động hợp đồng nói trên có 4.981 người đang làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập (ăn lương ngân sách).

Lâm Đồng sáp nhập các ban quản lý dự án, các trường cao đẳng và trung tâm - Ảnh 1.

Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi thuộc Sở NN-MT tỉnh Bình Thuận cũ là đơn vị sự nghiệp sẽ được sắp xếp lại

ẢNH: QUẾ HÀ

Sáp nhập các ban quản lý dự đầu tư xây dựng thuộc UBND tỉnh

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, hiện nay, Ban Quản lý (BQL) đầu tư xây dựng công trình số 1, được tổ chức lại từ 1.8, trên cơ sở sắp xếp lại BQL dự án đầu tư xây dựng của tỉnh Lâm Đồng cũ. BQL này có 8 phòng và 10 BQL dự án khu vực (các huyện thuộc Lâm Đồng cũ) có 305 viên chức và 609 người lao động, đang quản lý 41 dự án, số vốn đang quản lý hơn 3.286 tỉ đồng.

Tương tự, BQL đầu tư xây dựng số 2 (thuộc Bình Thuận cũ) có 6 phòng và 10 BQL khu vực (ở 10 huyện của tỉnh Bình Thuận cũ) có 159 viên chức và 64 người lao động, đang quản lý 35 dự án với nguồn vốn hơn 431 tỉ đồng.

Lâm Đồng sáp nhập các ban quản lý dự án, các trường cao đẳng và trung tâm - Ảnh 2.

Dự án cầu Văn Thánh là một trong các dự án do BQL giao thông phụ trách. Ban này sẽ được sáp nhập vào BQL dự án đầu tư xây dựng số 2 (ở Bình Thuận cũ)

ẢNH: QUẾ HÀ

BQL đầu tư xây dựng số 3 (thuộc tỉnh Đắk Nông cũ) có 6 phòng, 8 BQL dự án khu vực (8 huyện cũ của Đắk Nông) với 179 viên chức và 72 người lao động, đang quản lý nguồn vốn là 2.214 tỉ đồng.

BQL dự án nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng thành lập từ 1.8 trên cơ sở sắp xếp lại BQL dự án các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn của Bình Thuận cũ. BQL này có 4 phòng, 39 viên chức và 20 người lao động; đang quản lý 41 dự án, nguồn vốn được bố trí trong năm 2025 là 923,9 tỉ đồng.

BQL dự án giao thông tỉnh Lâm Đồng cũng được thành lập từ 1.8 trên cơ sở sắp xếp lại từ BQL các dự án công trình giao thông của Bình Thuận cũ. BQL này có 4 phòng, 35 viên chức, 9 người lao động; đang quản lý 32 dự án giao thông, nguồn vốn trong năm được tỉnh giao là 790 tỉ đồng.

UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết sẽ có phương án giữ nguyên BQL đầu tư xây dựng số 1 (Đà Lạt cũ) và BQL đầu tư xây dựng số 3 (Gia Nghĩa cũ). Sáp nhập BQL dự án nông nghiệp (của Bình Thuận cũ) với BQL dự án giao thông (cũng của Bình Thuận cũ) vào BQL đầu tư xây dựng số 2 (cũng của Bình Thuận cũ), với tên gọi mới là BQL đầu tư xây dựng số 2, trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng.

Lâm Đồng sáp nhập các ban quản lý dự án, các trường cao đẳng và trung tâm - Ảnh 3.

Một góc khu du lịch Tuyền Lâm, thuộc BQL Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm quản lý

ẢNH: LÂM VIÊN

Sáp nhập các trường cao đẳng trực thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Lâm Đồng có kế hoạch sắp xếp lại các trường cao đẳng trên địa bàn. Hiện Lâm Đồng có Trường cao đẳng Bình Thuận (tỉnh Bình Thuận cũ, sáp nhập 3 trường cao đẳng sư phạm, y tế và cao đẳng cộng đồng lại với nhau); Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông, Trường cao đẳng y tế Lâm Đồng và Trường cao đẳng Đà Lạt (đều thuộc tỉnh Lâm Đồng cũ).

Lâm Đồng sáp nhập các ban quản lý dự án, các trường cao đẳng và trung tâm - Ảnh 4.

Kiến trúc cổ kính của Trường cao đẳng sư phạm Đà Lạt cũ, nay là Trường cao đẳng Đà Lạt

ẢNH: LÂM VIÊN

Theo phương án được trình, sẽ sáp nhập Trường cao đẳng cộng đồng Đắk Nông vào Trường cao đẳng Đà Lạt (cơ sở chính tại P.Xuân Hương - Đà Lạt và một cơ sở ở Đắk Nông cũ).

Nhập Khoa Y - dược của Trường cao đẳng Bình Thuận vào Trường cao đẳng y tế Lâm Đồng. Như vậy, sau sắp xếp, Lâm Đồng sẽ có 3 trường cao đẳng, trực thuộc UBND tỉnh.

Ngoài ra, phương án của UBND tỉnh Lâm Đồng sẽ sáp nhập, trên cơ sở sắp xếp lại các khu du lịch quốc gia. Theo đó, sắp xếp lại BQL Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm, thành BQL Khu du lịch quốc gia tỉnh Lâm Đồng.

Tiếp theo sẽ sắp xếp lại trung tâm xúc tiến thương mại - du lịch; trung tâm xúc tiến du lịch; trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và bộ phận xúc tiến khuyến công, thương mại. Các trung tâm này sẽ sáp nhập lại với nhau, với tên gọi mới là Trung tâm xúc tiến - đầu tư - thương mại và du lịch tỉnh Lâm Đồng.

Tin liên quan

Lâm Đồng ứng phó khẩn cấp tình trạng sạt lở liên tiếp

Lâm Đồng ứng phó khẩn cấp tình trạng sạt lở liên tiếp

UBND tỉnh Lâm Đồng đã có công văn hỏa tốc gửi Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và các sở, ngành yêu cầu ứng phó khẩn cấp tình trạng sạt lở, lũ lụt trên địa bàn.

Khám phá thêm chủ đề

sáp nhập Trường Cao đẳng Đà Lạt Lâm Đồng Trường cao đẳng y tế Lâm Đồng Trường Cao đẳng sư phạm Đà Lạt Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận