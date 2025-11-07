Lâm Đồng tập huấn kỹ năng đối ngoại cho lãnh đạo các sở, ngành và địa phương

Ngày 7.11, tại P.Xuân Hương - Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị tổ chức tập huấn bồi dưỡng kỹ năng đối ngoại, cập nhật kiến thức đối ngoại dành cho lãnh đạo cấp sở, ban ngành, cơ quan cấp tỉnh và lãnh đạo 124 phường, xã, đặc khu.

Tỉnh Lâm Đồng tập huấn bồi dưỡng kỹ năng, cập nhật kiến thức đối ngoại dành cho lãnh đạo cấp sở ban, ngành... ẢNH: L.V

Ông Trần Thanh Hoài, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng, cho biết lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong lĩnh vực đối ngoại của chính quyền địa phương 2 cấp trước xu thế hội nhập quốc tế sâu rộng và nhiệm vụ đối ngoại trong tình hình mới.

Bên cạnh đó giúp đổi mới tư duy, nhận thức và hành động của cán bộ lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh về công tác đối ngoại.

Ông Trần Thanh Hoài, quyền Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Lâm Đồng phát biểu tại lớp tập huấn đối ngoại ẢNH: L.V

Hơn 300 học viên tham dự trực tiếp tại Đà Lạt và trực tuyến tại 2 điểm cầu P.Phan Thiết và P.Bắc Gia Nghĩa. Các giảng viên: bà Phạm Thu Hằng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam; phó giáo sư, thiếu tướng Cao Anh Dũng, Giám đốc Học viện Quốc tế thuộc Bộ Công an; tiến sĩ Lưu Thúy Hồng, Phó trưởng khoa Quan hệ quốc tế, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, trình bày 5 chuyên đề.

Các học viên tham dự lớp tập huấn về đối ngoại ẢNH: L.V

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ Lâm Đồng hy vọng thông qua các chuyên đề tại lớp tập huấn sẽ giúp lãnh đạo cấp sở, ban, ngành, cơ quan cấp tỉnh và lãnh đạo Đảng ủy, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh có thêm những kiến thức và một số kỹ năng trong công tác đối ngoại để triển khai tại đơn vị, địa phương và lĩnh vực, ngành được phân công phụ trách.

Các chuyên đề tại lớp tập huấn kỹ năng đối ngoại: Công tác lễ tân đối ngoại tại địa phương; Quản lý và triển khai các hoạt động đối ngoại tại địa phương; Kỹ năng, nghiệp vụ thông tin đối ngoại; Kỹ năng trả lời phỏng vấn, xử lý khủng hoảng báo chí đối ngoại; Cập nhật tình hình thế giới, khu vực và triển khai chính sách đối ngoại của Việt Nam; Tình hình quản lý biên giới hải đảo và Biển Đông; Quán triệt triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW ngày 24.1.2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Công tác lãnh sự, bảo hộ công dân; Công tác người Việt Nam ở nước ngoài...











