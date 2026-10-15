Lâm Đồng thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu hơn 8.400 ha

Bảo tồn các hệ sinh thái rừng đặc trưng, đa dạng sinh học

Ngày 15.10, Phó chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Ngọc Phúc ký Quyết định số 5006 về việc thành lập Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, với tổng diện tích 8.408 ha.

Khu dự trữ nằm trên địa bàn hai xã Hàm Thuận Nam và Tân Thành, thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận trước đây. Trong tổng diện tích, đất có rừng tự nhiên chiếm 7.342,31 ha, đất có rừng trồng 281,87 ha và đất lâm nghiệp chưa có rừng 783,82 ha.

Rừng tự nhiên đặc biệt quý hiếm của Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu, nhìn từ cáp treo ẢNH: QUẾ HÀ

Theo quyết định, Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu được tổ chức thành 3 phân khu chức năng, gồm: phân khu bảo vệ nghiêm ngặt rộng 2.994,34 ha, phân khu phục hồi sinh thái 3.953,91 ha và phân khu dịch vụ - hành chính 1.459,75 ha. Ngoài ra, khu vực còn có vùng đệm rộng 9.289,7 ha, gồm 12 thôn thuộc hai xã Hàm Thuận Nam và Tân Thành.

Việc thành lập khu dự trữ nhằm bảo tồn các hệ sinh thái rừng đặc trưng, đa dạng sinh học, nguồn gien động, thực vật rừng và cảnh quan thiên nhiên; đồng thời duy trì, phát huy các dịch vụ môi trường rừng.

Bên cạnh bảo vệ diện tích rừng tự nhiên hiện có, khu dự trữ còn có nhiệm vụ phục hồi rừng suy thoái, nâng cao chức năng sinh thái, phục vụ nghiên cứu khoa học, giáo dục môi trường và phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí gắn với bảo tồn.

Nhìn từ núi Tà Kóu, khu vực đồng bằng Hàm Thuận Nam phủ xanh bởi các vườn thanh long

ẢNH: QUẾ HÀ

Đối với khu vực vùng đệm, UBND tỉnh Lâm Đồng đặt mục tiêu ổn định đời sống người dân, phát triển sinh kế gắn với bảo vệ rừng. Đây được xem là một trong những điều kiện quan trọng để bảo đảm công tác bảo tồn được thực hiện lâu dài, gắn lợi ích của cộng đồng với trách nhiệm giữ rừng. UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu thành lập Ban Quản lý Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu trên cơ sở điều chỉnh tên gọi Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu hiện nay.

Ban Quản lý có trách nhiệm trực tiếp tổ chức quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, quản lý vùng đệm và thực hiện các chương trình, phương án được phê duyệt.

Lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng cùng đoàn công tác khảo sát suối nóng Bưng Thị ẢNH: QUẾ HÀ

Tà Kóu - kho báu đa dạng sinh học giữa vùng duyên hải

Khu bảo tồn thiên nhiên Tà Kóu là vùng sinh thái đặc sắc của Lâm Đồng, nơi lưu giữ hệ sinh thái rừng lá rộng thường xanh nhiệt đới, xen thảm thực vật chịu hạn phong phú. Khu vực này ghi nhận khoảng 62 loài thú, trong đó có nhiều loài linh trưởng quý hiếm như: cu li nhỏ, voọc bạc, chà vá chân đen; cùng khoảng 135 loài chim và nhiều loài bò sát, lưỡng cư.

Chùa Linh Sơn Trường Thọ trên núi Tà Kóu ẢNH: QUẾ HÀ

Núi Tà Kóu (còn có tên gọi khác là Tà Cú), cao khoảng 694 m, còn là điểm đến kết hợp du lịch sinh thái và văn hóa tâm linh. Hệ thống cáp treo tại đây giúp du khách ngắm rừng xanh, khu dân cư và những vườn thanh long từ trên cao.

Trên núi có quần thể chùa cổ gồm: Linh Sơn Trường Thọ và Long Đoàn, cùng tượng Đức Phật Thích Ca nhập Niết bàn dài 49 m, cao tới 11 m.

Đáng chú ý, suối nước nóng Bưng Thị trong khu vực vùng đệm là tài nguyên thiên nhiên có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Bưng Thị có nguồn nước nóng có nơi vượt 80 độ C, hiện còn giữ nét hoang sơ, chưa được khai thác.

Lâm Đồng đang xây dựng quy hoạch có kiểm soát và gắn với bảo tồn hệ sinh thái, để Bưng Thị kết hợp với Khu dự trữ thiên nhiên Tà Kóu có thể trở thành điểm tham quan du lịch, kết hợp nghỉ dưỡng, tâm linh, góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch địa phương.