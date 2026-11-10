Lâm Đồng tháo gỡ vướng mắc, tăng nguồn cung vật liệu xây dựng

Ngày 10.11, lãnh đạo Sở Xây dựng Lâm Đồng cho biết ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan khẩn trương rà soát nguồn cung, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thăm dò, cấp phép và khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. Mục tiêu là không để thiếu hụt vật liệu ảnh hưởng đến các dự án trọng điểm, công trình cấp bách trên địa bàn.

Giai đoạn 2026 - 2030, Lâm Đồng cần khoảng 10,9 triệu m³ đá xây dựng các loại ẢNH: LÊ PHƯỚC

Hiện nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đang tăng mạnh khi nhiều dự án, công trình đồng loạt triển khai, đặc biệt là 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương. Theo dự báo của Sở Xây dựng Lâm Đồng, tổng nhu cầu vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 10,9 triệu m³ đá xây dựng các loại, gần 2,94 triệu m³ cát xây dựng và khoảng 36,76 triệu m³ vật liệu san lấp.

Tại mỏ đá Gần Reo nhiều xe ben phải xếp hàng chờ đến lượt mua đá phục vụ thi công công trình ẢNH: LÂM VIÊN

Nhu cầu lớn trong khi nguồn cung chưa đáp ứng kịp đã dẫn đến tình trạng thiếu hụt cục bộ đất, đá, cát san lấp. Có thời điểm, một số công trình thiếu vật liệu thi công, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Các đơn vị thi công phải qua các tỉnh lân cận mua cát, đá nên phải chịu thêm chi phí vận chuyển. Tại mỏ đá Gần Reo (xã Hiệp Thạnh), có thời điểm xe ben phải xếp hàng dài chờ 3 - 4 ngày mới mua được đá chở đến phục vụ công trình thi công.

Khẩn trương đưa các mỏ vật liệu xây dựng đủ điều kiện vào khai thác

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng giao Sở Công thương chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Thuế khảo sát, đánh giá nhu cầu, khả năng cung ứng và tiềm năng khoáng sản để đề xuất mở mới các mỏ trước ngày 15.11.2026. Qua đó, tăng nguồn cung cho thị trường, đáp ứng nhu cầu vật liệu xây dựng và góp phần bình ổn giá.

Khai thác đá tại mỏ đá Gần Reo, xã Hiệp Thạnh ẢNH: LÂM VIÊN

Sở Công thương được yêu cầu khẩn trương hướng dẫn, cấp phép hoạt động khoáng sản, xác nhận đăng ký thu hồi khoáng sản đối với các mỏ đã đấu giá thành công và những khu vực được chấp thuận theo Nghị quyết 66.4/2025/NQ-CP ngày 21.9.2025 của Chính phủ, hoàn thành trước ngày 20.11.2026. Không để hồ sơ tồn đọng, kéo dài do nguyên nhân chủ quan hoặc tình trạng mỏ đủ điều kiện khai thác nhưng chưa đưa vật liệu ra thị trường.

Đồng thời, rà soát các mỏ khoáng sản nhóm III, nhóm IV đã được cấp phép để xem xét nâng công suất khai thác theo cơ chế đặc thù tại khoản 1a điều 57 luật Địa chất và Khoáng sản năm 2024.

Trước ngày 20.11.2026, Sở Công thương phải đẩy nhanh kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, bảo đảm công khai, minh bạch, tránh lợi ích nhóm và cục bộ địa phương.

Sở Công thương được yêu cầu khẩn trương hướng dẫn, cấp phép hoạt động khoáng sản ẢNH: C.T.V

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu tăng cường kiểm tra hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản; kiên quyết ngăn chặn tình trạng găm hàng, đầu cơ, thao túng giá vật liệu xây dựng.

Rà soát nhu cầu từng dự án, không để thiếu vật liệu cục bộ

Đối với các dự án có nhu cầu vật liệu lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu nghiên cứu cấp phép thăm dò, khai thác trực tiếp cho chủ đầu tư, nhà thầu hoặc nhà thầu thi công theo quy định, nhằm rút ngắn thời gian và giảm khâu trung gian. Với những công trình nhỏ, nhu cầu không lớn, lựa chọn các tổ chức có kinh nghiệm thăm dò, khai thác theo cơ chế đặc thù để cung ứng vật liệu tại địa bàn và khu vực lân cận.

Thi công cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc ẢNH: NGHĨA NGUYỄN

Các Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1, 2 và 3 phải rà soát cụ thể nhu cầu cát, đá, đất san lấp của từng công trình theo chủng loại, khối lượng và tiến độ sử dụng. Trên cơ sở đó, xác định khu vực mỏ có thể cung ứng, khả năng đáp ứng và khối lượng còn thiếu để kịp thời đề xuất phương án xử lý.

Các ban cũng phải yêu cầu nhà thầu chủ động ký kết hợp đồng với đơn vị cung ứng vật liệu xây dựng, bảo đảm nguồn cung ổn định.

Riêng Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao khẩn trương hướng dẫn UBND các xã, phường, đặc khu thực hiện các thủ tục về thuê đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất và bảo vệ môi trường, tạo điều kiện cho hoạt động khai thác khoáng sản đúng quy định.