Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Pháp luật

Lâm Đồng xử phạt IDJ Việt Nam 270 triệu đồng vì xả nước thải vượt chuẩn

Quế Hà
Quế Hà
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã mời Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam làm việc để tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính do vi phạm quy định về môi trường.

Ngày 4.8, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (phường Mũi Né).

Theo Quyết định số 1590/QĐ-XPHC do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ký ngày 31.7, doanh nghiệp này bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Cụ thể, xả nước thải có thông số Amoni vượt 1,81 lần so với giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) với lưu lượng nước thải 250 m3/ngày.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm i khoản 3 điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Lâm Đồng phạt IDJ Việt Nam 270 triệu đồng vì xả nước thải vượt chuẩn - Ảnh 2.

Dự án 4 tòa nhà cao tầng của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ở phường Mũi Né

ẢNH: QUẾ HÀ

Với hành vi trên, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam bị xử phạt 270 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường và chi trả hơn 2,4 triệu đồng chi phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam phát triển dự án tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng với quy mô 4,5 ha, gồm 4 tòa nhà cao 27 tầng (tại phường Mũi Né); dự án có tên thương mại Apec Mandala Wyndham Mũi Né (gọi tắt là Apec Mũi Né).

Đây cũng chính là các tòa nhà mà cư dân tố cáo bị chủ đầu tư ép buộc phải nộp phí đi thang máy không đúng quy định của pháp luật, được Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh trước đây.

Tin liên quan

Khách hàng tố chủ đầu tư Apec Mũi Né 'chiếm đoạt quyền sử dụng thang máy'

Khách hàng tố chủ đầu tư Apec Mũi Né 'chiếm đoạt quyền sử dụng thang máy'

Đại diện nhiều chủ sở hữu căn hộ nghỉ dưỡng của dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né đã gửi đơn đến Công an tỉnh Bình Thuận, tố cáo chủ đầu tư 'chiếm đoạt quyền sử dụng thang máy' với số tiền lớn mỗi ngày.

Khám phá thêm chủ đề

xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng phường Mũi Né xả thải Apec Mũi Né IDJ Việt Nam

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận