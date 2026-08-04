Lâm Đồng xử phạt IDJ Việt Nam 270 triệu đồng vì xả nước thải vượt chuẩn

Ngày 4.8, đại diện Sở Nông nghiệp và Môi trường Lâm Đồng đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính về môi trường đối với Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (phường Mũi Né).

Theo Quyết định số 1590/QĐ-XPHC do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường ký ngày 31.7, doanh nghiệp này bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi xả nước thải có chứa thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật cho phép.

Cụ thể, xả nước thải có thông số Amoni vượt 1,81 lần so với giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt (QCVN 14:2008/BTNMT) với lưu lượng nước thải 250 m3/ngày.

Hành vi vi phạm được quy định tại điểm i khoản 3 điều 18 Nghị định số 45/2022/NĐ-CP ngày 7.7.2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Dự án 4 tòa nhà cao tầng của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ở phường Mũi Né ẢNH: QUẾ HÀ

Với hành vi trên, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam bị xử phạt 270 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp còn buộc thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả, gồm bảo đảm nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật trước khi xả ra môi trường và chi trả hơn 2,4 triệu đồng chi phí đo đạc, phân tích mẫu nước thải vượt quy chuẩn.

Thời hạn thực hiện các biện pháp khắc phục là 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định xử phạt.

Doanh nghiệp có quyền khiếu nại hoặc khởi kiện hành chính đối với quyết định xử phạt theo quy định của pháp luật.

Được biết, tại tỉnh Lâm Đồng, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam phát triển dự án tổ hợp khách sạn nghỉ dưỡng với quy mô 4,5 ha, gồm 4 tòa nhà cao 27 tầng (tại phường Mũi Né); dự án có tên thương mại Apec Mandala Wyndham Mũi Né (gọi tắt là Apec Mũi Né).

Đây cũng chính là các tòa nhà mà cư dân tố cáo bị chủ đầu tư ép buộc phải nộp phí đi thang máy không đúng quy định của pháp luật, được Báo Thanh Niên nhiều lần phản ánh trước đây.