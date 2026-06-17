Làm du lịch từ những điều khác biệt: 'Massage vịt' hút khách Tây đến miền di sản

Giữa không gian đồng quê yên bình bên dòng sông Son, một nông trại nhỏ ở Quảng Trị đang trở thành điểm đến độc đáo khi mang đến trải nghiệm "massage vịt'" cùng nhiều hoạt động nông nghiệp dân dã, thu hút đông đảo du khách quốc tế tìm về.

Trải nghiệm lạ

Tọa lạc tại thôn Bồng Lai (xã Bố Trạch, tỉnh Quảng Trị), nông trại Duck Farm (còn được du khách biết đến với tên The Duck Stop) đang dần trở thành điểm dừng chân đầy cảm hứng cho những ai yêu thiên nhiên và muốn khám phá đời sống nông thôn Việt Nam. Cơ sở này có địa thế khá thuận lợi khi cách đường Hồ Chí Minh khoảng 2 km, cách trung tâm Phong Nha 10 km và Đồng Hới khoảng 30 km.

Anh Trần Quốc Hoàn, chủ nhân của nông trại độc lạ, huấn luyện đàn vịt ẢNH: THANH LỘC

Trên diện tích hơn 1,4 ha, bao quanh bởi đồi keo tràm xanh mướt, nông trại mang đến không gian mộc mạc, gần gũi. Tại đây, du khách có thể chăn vịt, cưỡi trâu, câu cá bên dòng sông Son thơ mộng hay đơn giản là tận hưởng bầu không khí trong lành, tĩnh lặng.

Điểm nhấn đặc biệt chính là trải nghiệm "massage vịt", một hoạt động nghe có vẻ lạ nhưng lại khiến nhiều người thích thú. Du khách nằm xuống, rải thức ăn quanh người. Chỉ vài giây sau, đàn vịt hàng trăm con sẽ ùa đến, mổ nhẹ tạo cảm giác nhột nhột, vui tai như một kiểu "massage tự nhiên".

Để có được đàn vịt dạn dĩ, thân thiện như vậy, chủ nông trại Trần Quốc Hoàn (35 tuổi) đã mất nhiều thời gian huấn luyện từ khi chúng còn nhỏ, giúp chúng quen với con người và phục vụ các hoạt động trải nghiệm.

Không chỉ vậy, du khách còn có thể "điều khiển" cả đàn vịt bằng thức ăn, khiến chúng chạy theo như một "đội quân", tạo nên những khoảnh khắc vừa vui nhộn vừa khó quên.

Anh Hoàn kể ý tưởng "massage vịt" nảy sinh từ một lần thử nghiệm đầy ngẫu hứng. Sự yêu thích của du khách khiến anh nhận ra rằng, đôi khi những ý tưởng tưởng chừng khác thường lại có thể tạo nên những trải nghiệm đáng nhớ nhất.

Ngớ ngẩn nhưng... thư giãn

Đó là cảm xúc của hầu hết du khách tham gia trải nghiệm "massage vịt". Nhiều du khách nước ngoài bày tỏ sự hào hứng khi lần đầu được hòa mình vào những hoạt động nông nghiệp giản dị nhưng sống động như vậy.

Du khách nước ngoài cười hết cỡ khi trải nghiệm "massage vịt" ẢNH: THANH LỘC

Patrick, 27 tuổi, du khách đến từ Anh, cho biết đây là trải nghiệm hoàn toàn khác biệt so với các điểm du lịch thông thường, từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ lần đầu mới thử. "Tôi thực sự vui khi được trải nghiệm ở đây. Những chú vịt rất đáng yêu, còn cảm giác 'massage' thì thật tuyệt vời", Patrick chia sẻ.

Nữ du khách Becky Bowen (quốc tịch Anh) cũng cười vui vẻ khi bị đàn vịt vây quanh. "Chúng bám theo tôi vì túi thức ăn, mổ nhẹ lên tay, chân khiến tôi nhột và cười không ngớt", cô kể.

Nhiều du khách đến từ Đức, Mỹ hay các quốc gia châu Âu khác cũng xem đây là trải nghiệm "kỳ cục nhưng đáng nhớ". Họ sẵn sàng quay video, chia sẻ lên mạng xã hội với những lời mô tả hài hước như "spa chân, phiên bản siêu nhột" hay "kỷ niệm đáng yêu nhất ở Việt Nam". Với giá vào cửa khoảng 120.000 đồng thì 2 tiếng đồng hồ ở đây quả là trải nghiệm "không thể quên" khi lần đầu được bao vây bởi hơn 100 con vịt.

Chỉ với nhúm thức ăn, du khách có thể điều khiển được đám vịt dạn dĩ ẢNH: THANH LỘC

Du khách trở thành "người huấn luyện" vịt ẢNH: THANH LỘC

Chính nhờ sự "độc lạ" của mình nên mô hình của The Duck Stop từng được The New York Times giới thiệu hồi năm 2019 là "trải nghiệm du lịch bình dân hút khách Tây balo". Du khách tới The Duck Stop làm công việc của người nông dân như chăn vịt, cho vịt ăn, chăn trâu và trả tiền cho chủ của chúng.

"Nhiều cư dân mạng hài hước ví von đây như một kiểu "du lịch mạo hiểm phiên bản nhẹ": không cần trèo đèo lội suối, nhưng để giữ được sự bình tĩnh giữa cả đàn vịt đang tranh nhau "tấn công" cũng đòi hỏi một tinh thần vững vàng", anh Hoàn tự hào kể.

Hướng đi tiềm năng

Ở thôn Bồng Lai, nơi nông trại Duck Farm tọa lạc, người dân bao đời gắn bó với ruộng đồng và chưa từng nghĩ quê hương mình có thể trở thành điểm đến của du khách. Sự thành công của mô hình này cho thấy giá trị của du lịch không nhất thiết nằm ở những công trình đồ sộ hay dịch vụ đắt tiền; đôi khi chỉ cần biết kể câu chuyện riêng của vùng đất, những điều tưởng như bình thường cũng có thể trở thành sức hút.

Du khách nước ngoài thích thú ghi lại hình ảnh những chú vịt ẢNH: THANH LỘC

Theo Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Trị, Duck Farm là một trong những mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu, gắn với trải nghiệm đời sống nông nghiệp, do người dân tự tổ chức và vận hành.

Những năm gần đây, loại hình du lịch này ngày càng được du khách quốc tế ưa chuộng, đặc biệt là du khách đến từ các quốc gia phát triển, nơi cơ hội tiếp cận đời sống nông thôn truyền thống không còn nhiều. Việc phát triển du lịch nông thôn không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch mà còn tạo sinh kế cho người dân, đồng thời quảng bá hình ảnh văn hóa, con người Việt Nam một cách tự nhiên và gần gũi.

Để loại hình này phát triển bền vững, cần có thêm nhiều hộ gia đình và cộng đồng địa phương tham gia xây dựng các sản phẩm mang bản sắc vùng miền, giàu tính trải nghiệm và phù hợp với nhu cầu ngày càng đa dạng của du khách.

Thành công của Duck Farm cho thấy sức hút của du lịch đôi khi không nằm ở những công trình quy mô hay dịch vụ xa xỉ. Chính những trải nghiệm bình dị của làng quê Việt lại có thể trở thành điều níu chân du khách và để lại những ký ức khó quên. (còn tiếp)