Làm gì để duy trì đà tăng khách quốc tế?

Khách quốc tế vẫn tăng

Anh Huỳnh Thanh Tâm, 35 tuổi, kể dịp vừa qua, anh dẫn nhóm bạn nước ngoài về VN du lịch suốt hơn một tuần, chủ yếu ở Nha Trang và Đà Nẵng. "4 người bạn tôi thì có 3 người từ Trung Quốc, 1 người bạn Úc gốc Việt. Họ đặc biệt thích cuộc sống sôi động về đêm; đồ ăn đường phố ngon, cảnh biển quá đẹp cùng lựa chọn đa dạng về phòng lưu trú. Một điểm cộng nữa trong mắt bạn bè quốc tế là người Việt rất nhiệt tình, thân thiện, sẵn sàng hỗ trợ hướng dẫn khi họ cần", anh Tâm kể.

Theo số liệu mới nhất, tháng 2.2026 VN đón hơn 2,2 triệu lượt khách quốc tế, là tháng thứ ba liên tiếp vượt mốc 2 triệu lượt. Đây được xem là cột mốc đáng chú ý, cho thấy sức hút ngày càng lớn của VN trên bản đồ du lịch khu vực và thế giới, đặc biệt trong bối cảnh du lịch toàn cầu đang chịu tác động từ những bất ổn từ chiến sự Trung Đông.

Th.S Tăng Thông Nhân, Phó trưởng khoa Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn, Trường ĐH Công nghệ TP.HCM (HUTECH), lý giải thông thường giai đoạn cao điểm đón khách quốc tế rơi vào mùa đông của các thị trường phương Tây, kéo dài từ khoảng tháng 11 năm trước đến hết tháng 2 năm sau. Đây là thời điểm thời tiết tại châu Âu, Bắc Mỹ lạnh giá nên du khách có xu hướng dịch chuyển sang các điểm đến ấm áp hơn như Đông Nam Á. 3 tháng đầu năm, VN lại trùng với mùa lễ hội, nhiều hoạt động văn hóa cùng với điều kiện thời tiết thuận lợi tại các điểm đến biển như Phú Quốc, Nha Trang ít mưa bão, khí hậu dễ chịu nên trở thành lựa chọn hấp dẫn.

Tuy nhiên, du lịch toàn cầu đang chịu tác động mạnh từ yếu tố địa chính trị, kéo theo giá nhiên liệu tăng và ảnh hưởng trực tiếp đến giá vé máy bay. Độ trễ của giá nhiên liệu tác động đến giá vé máy bay thường rơi vào khoảng 2-3 tuần. Do đó, từ giữa đến cuối tháng 3, giá vé bắt đầu có dấu hiệu tăng rõ rệt. Điều này sẽ ảnh hưởng đến nhu cầu đi lại, đặc biệt ở các thị trường xa.

Ở một góc nhìn khác, Th.S Huỳnh Văn Thanh, Trường ĐH Gloucestershire VN (UEF), phân tích so với nhiều quốc gia trong khu vực như Thái Lan hay Singapore, chi phí du lịch tại VN vẫn ở mức hợp lý hơn, từ lưu trú ăn uống cho đến trải nghiệm. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều khó khăn, yếu tố giá cả cạnh tranh giúp VN trở thành lựa chọn ưu tiên. Bên cạnh đó, chính sách visa thông thoáng cũng góp phần quan trọng trong việc thu hút khách quốc tế.

Một lợi thế khác là trong cơ cấu nguồn khách quốc tế đến VN hiện nay chủ yếu là ở các thị trường tầm ngắn và trung như Hàn Quốc, Trung Quốc, Đông Nam Á với thời gian bay chỉ vài giờ và ít nhạy cảm hơn với biến động giá vé.

"Với thị trường Hàn Quốc, ngoài nhu cầu du lịch biển tại các điểm đến như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, du khách còn quan tâm đến các trải nghiệm liên quan đến cà phê. VN là một trong những quốc gia sản xuất cà phê lớn nên các điểm đến như Đà Lạt, Buôn Ma Thuột đang thu hút dòng khách trải nghiệm chuyên đề này", Th.S Huỳnh Văn Thanh nói.

Dù vậy, các chuyên gia cũng cảnh báo từ tháng 4 trở đi, thị trường có thể bắt đầu "thấm đòn" từ tác động của giá vé máy bay quốc tế tăng, đồng thời bước vào mùa thấp điểm của khách quốc tế. Lượng khách có thể chững lại so với giai đoạn đầu năm, nhưng nếu so với các quốc gia trong khu vực, VN vẫn có khả năng duy trì mức tăng trưởng tương đối tốt.

Cần làm gì để giữ đà tăng trưởng?

Theo Th.S Tăng Thông Nhân, giá nhiên liệu tăng không chỉ ảnh hưởng đến vé máy bay mà còn kéo theo chi phí vận hành, giá thực phẩm và dịch vụ du lịch. Nếu các điểm đến để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến hay "chặt chém" du khách rất dễ tạo ra phản ứng tiêu cực trên các nền tảng đánh giá trực tuyến. Do đó, cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt chẽ việc niêm yết và giá bán tại các cơ sở lưu trú, nhà hàng, dịch vụ. Vai trò này không chỉ dừng ở cấp tỉnh mà cần được triển khai đến cấp phường/xã/đặc khu tại các địa phương trọng điểm du lịch.

Bên cạnh kiểm soát giá, ông Nhân cho rằng ngành du lịch cần chủ động xây dựng các gói sản phẩm trọn gói, kết hợp giữa vé máy bay và lưu trú, tương tự cách một số điểm đến như Thái Lan từng triển khai. Những gói này giúp du khách dễ hình dung chi phí và tăng tính cạnh tranh. "Cần đẩy mạnh khai thác các phân khúc thị trường đặc thù như du lịch đám cưới, du lịch sự kiện, đặc biệt từ Ấn Độ. Hiện nhiều khách sạn, nhà hàng tại VN đã đầu tư thực đơn phù hợp (như Halal, thực đơn riêng theo thị trường), do đó cần kết nối với các công ty tổ chức sự kiện để hình thành sản phẩm hoàn chỉnh", ông Nhân đề xuất.

Các chuyên gia đều có chung quan điểm, trong bối cảnh nhu cầu du lịch toàn cầu có thể suy giảm, miếng bánh thị trường sẽ nhỏ lại nên cạnh tranh sẽ gay gắt hơn. Những điểm đến có lợi thế về giá, chính sách visa thuận lợi và hình ảnh tích cực sẽ chiếm ưu thế. VN hiện đang có nhiều lợi thế như chính sách visa cởi mở, điểm đến được truyền thông quốc tế nhắc đến nhiều. Vấn đề quan trọng là giữ được mức giá hợp lý, duy trì chất lượng dịch vụ và tận dụng tốt các xu hướng thị trường để tiếp tục thu hút khách quốc tế.

"Du lịch VN cần tiếp tục phát triển sản phẩm theo từng thị trường mục tiêu. Với khách Hàn Quốc, có thể tập trung vào nghỉ dưỡng biển, khách sạn cao cấp. Với thị trường Ấn Độ, cần phát triển các gói dịch vụ trọn gói cho du lịch đám cưới, sự kiện với tiêu chuẩn cao và khả năng đáp ứng linh hoạt. Ngoài ra, ngành du lịch cần nâng cấp cơ sở hạ tầng, dịch vụ và khả năng tổ chức để đáp ứng những nhu cầu đa dạng, thậm chí rất đặc thù của từng nhóm khách", Th.S Huỳnh Văn Thanh đề xuất.