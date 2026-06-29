Làm giả hơn 12.000 phiếu thử nghiệm thức ăn chăn nuôi

Sáng 29.6, TAND TP.HCM đã xét xử và tuyên phạt bị cáo Mai Thái An (cựu Giám đốc Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC) 10 năm tù về tội "giả mạo trong công tác" trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Bị cáo Mai Thái An ẢNH: T.X

Cạnh đó, tòa cũng tuyên phạt bị cáo Đỗ Thị Hải 6 năm tù, Lê Trung Đức (nhân viên Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội danh trên.

Theo cáo trạng, Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC (viết tắt Văn phòng BQC) có chức năng thực hiện các dịch vụ khoa học và công nghệ, do bị cáo Mai Thái An làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Văn phòng.

Từ tháng 6.2023 - ngày 28.8.2025, với mục đích thu lợi bất chính, các cá nhân tại Văn phòng BQC đã đưa khống tên giám đốc, chuyên gia vào hồ sơ xin cấp phép hoạt động và hồ sơ đánh giá hoạt động sự phù hợp để đảm bảo theo quy định của pháp luật.

Mặt khác, thỏa thuận với Công ty Avatek làm phiếu thử nghiệm giả bằng cách không gửi mẫu, gửi mẫu để hợp thức hoặc chỉnh sửa chỉ tiêu thử nghiệm cho đạt yêu cầu để hoàn thiện hồ sơ cấp giấy chứng nhận sản phẩm phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và hồ sơ giám sát định kỳ trong lĩnh vực sản xuất thức ăn chăn nuôi của 350 doanh nghiệp, công ty.

Cụ thể, từ ngày 11.4.2023, quyết định bổ nhiệm Nguyễn Thuỳ Dương đã hết hiệu lực nhưng An vẫn sử dụng dấu chức danh, dấu chữ ký của Nguyễn Thuỳ Dương để đóng hợp thức hồ sơ cấp Giấy chứng nhận hợp quy, hồ sơ giám sát định kỳ do Văn phòng BQC phát hành.

Mặt khác, năm 2021, Mai Thái An đã sử dụng danh nghĩa, dấu tên, dấu chữ ký của 2 chuyên gia đã nghỉ việc để đủ điều kiện được hoạt động.

Với việc giả mạo nêu trên, từ tháng 6.2023 - 8.2025, Mai Thái An đã bàn bạc với Đỗ Thị Hải liên hệ Công ty Avatek làm 12.760 phiếu kết quả thử nghiệm giả để Văn phòng BQC hoàn thiện 828 hồ sơ cấp giấy chứng nhận hợp quy, hồ sơ giám sát định kỳ cho 350 Công ty khách hàng trong lĩnh vực thức ăn chăn nuôi.

Mai Thái An chỉ đạo Lê Trung Đức lập khống 828 hồ sơ cấp giấy chứng nhận hợp quy, hồ sơ giám sát định kỳ để thu 7 tỉ đồng, trong đó Mai Thái An được hưởng lợi 5 tỉ đồng, Đỗ Thị Hải hưởng lợi 1,9 tỉ đồng.

Ngoài ra, Mai Thái An làm trung gian môi giới gửi yêu cầu kiểm nghiệm để Công ty Avatek làm và cấp 297 phiếu kết quả thử nghiệm giả, hưởng lợi 82 triệu đồng; Đỗ Thị Hải làm trung gian môi giới gửi yêu cầu kiểm nghiệm để Công ty Avatek làm và cấp 7.168 phiếu kết quả thử nghiệm giả, hưởng lợi 1,6 tỉ đồng.