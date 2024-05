Làm lệnh chuyển tiền giả để lừa đảo tiệm vàng

Ngày 10.5, Công an P.Tân Chính (Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bàn giao Trần Yến Như (22 tuổi, quê tỉnh Kon Tum) cho Công an Q.Thanh Khê, để làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Như là nghi phạm lừa đảo hàng loạt tiệm vàng.

Trần Yến Như tại cơ quan công an NGUYỄN TÚ

Trước đó, Công an P.Tân Chính tiếp nhận tin báo từ 2 nhân viên của một tiệm vàng gần chợ Cồn trên đường Ông Ích Khiêm (P.Tân Chính) về việc bị một cô gái lừa đảo khi mua vàng.

Theo tin báo, cô gái này đến tiệm vàng mua vàng trang sức, giao dịch bằng hình thức chuyển tiền qua tài khoản.

Trong lúc chờ nhân viên xác nhận tiền đã vào tài khoản bên bán, cô gái này ra vẻ bận rộn phải đi gấp nên đề nghị nhân viên chụp lại lệnh chuyển tiền trên điện thoại.

Để thêm phần tin tưởng, cô gái để lại số điện thoại nên nhân viên tiệm vàng đồng ý giao vàng để khách mang đi. Tuy nhiên sau đó, nhân viên vẫn không thấy tiền vào tài khoản, liền liên hệ ngân hàng để nhờ kiểm tra lệnh chuyển tiền thì được xác định là lệnh giả.

Hình ảnh trích xuất camera Như lừa đảo tiệm vàng NGUYỄN TÚ

Đại diện tiệm vàng đã trình báo cơ quan công an. Theo Công an P.Tân Chính, qua trích xuất camera tại tiệm vàng và khu vực lân cận, công an đã xác định được nhân dạng Trần Yến Như.



Như thường lưu trú ở nhiều khách sạn. Ngày 9.5, Công an P.Tân Chính đã liên hệ được Như và vận động Như ra đầu thú.

Tại cơ quan công an, Như khai nhận do nợ nần, nên đã nảy sinh hành vi lừa đảo. Như nhập vai cô gái trẻ thành đạt, có tiền của mua vàng, dùng các tên giả Trần Bảo Ngọc, Trần Yến Nhi và phần mềm chỉnh sửa ảnh để tạo lệnh chuyển tiền giả, lừa đảo nhiều tiệm vàng.

Như đã chiếm đoạt được 3 chỉ vàng, 1 dây chuyền, 1 lắc tay bằng vàng với tổng giá trị hơn 64 triệu đồng. Toàn bộ số vàng chiếm đoạt, Như bán cho tiệm vàng khác lấy tiền tiêu xài cá nhân.