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Sức khỏe

Làm ngay 4 điều này để ngủ ngon, ngủ sâu hơn mỗi đêm

Như Quyên
Như Quyên
04/06/2026 18:23 GMT+7

Giấc ngủ kém có thể khiến bạn kiệt sức vào ngày hôm sau. Tuy nhiên, một vài thay đổi nhỏ trong thói quen trước khi ngủ có thể tạo ra khác biệt đáng kể.

Bác sĩ Jeremy London (Mỹ) chia sẻ 4 thói quen đơn giản dưới đây giúp cải thiện chất lượng giấc ngủ, đặc biệt ở những người thường khó ngủ, theo Hindustan Times (Ấn Độ).

Làm ngay 4 điều này để ngủ ngon, ngủ sâu hơn mỗi đêm - Ảnh 1.

Một vài thay đổi nhỏ trong thói quen trước khi ngủ có thể tạo ra khác biệt đáng kể

. ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Tránh ăn khuya

Ăn tối quá muộn, đặc biệt là ngay trước giờ đi ngủ, có thể khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động khi cơ thể cần nghỉ ngơi, từ đó làm gián đoạn giấc ngủ và khiến bạn ngủ không sâu.

Bác sĩ London khuyến cáo nên kết thúc bữa tối trước giờ đi ngủ khoảng 1,5 - 2 tiếng để cơ thể có thời gian bắt đầu tiêu hóa thức ăn. Việc lên giường khi bụng vẫn còn quá no có thể làm tăng nguy cơ trằn trọc, khó ngủ hoặc thức giấc giữa đêm.

Tắm nước ấm hoặc nước nóng trước khi ngủ

Một trong những tín hiệu tự nhiên báo hiệu cơ thể chuẩn bị đi vào giấc ngủ là sự giảm nhiệt độ trung tâm. Theo bác sĩ London, tắm nước ấm hoặc nước nóng trước khi ngủ có thể hỗ trợ quá trình này.

Sau khi tắm, nhiệt từ cơ thể sẽ dần được giải phóng ra môi trường, khiến nhiệt độ cơ thể hạ xuống từ từ. Sự thay đổi này gửi tín hiệu đến não bộ rằng đã đến lúc thư giãn và nghỉ ngơi, nhờ đó giúp bạn dễ đi vào giấc ngủ hơn và ngủ ngon hơn.

Làm ngay 4 điều này để ngủ ngon, ngủ sâu hơn mỗi đêm - Ảnh 2.

4 mẹo được đề xuất bởi bác sĩ Jeremy London để hỗ trợ ngủ ngon, ngủ sâu

ẢNH: N.Q TẠO TỪ AI

Giảm căng thẳng trước giờ ngủ

Căng thẳng và những suy nghĩ liên tục trong đầu là nguyên nhân phổ biến khiến nhiều người khó ngủ. Khi nằm trên giường nhưng vẫn nghĩ về công việc hoặc những việc chưa hoàn thành, cơ thể có thể đã mệt nhưng não bộ vẫn trong trạng thái “cảnh giác”.

Từ đó, bác sĩ London khuyên nên dành thời gian để thư giãn tinh thần trước khi ngủ và tạo điều kiện cho não bộ “chậm lại”. Những hoạt động nhẹ nhàng như đọc sách có thể giúp giảm căng thẳng, làm dịu tâm trí và chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu hơn.

Kiểm soát môi trường ngủ

Một yếu tố quan trọng khác để có giấc ngủ chất lượng là tạo môi trường ngủ phù hợp: Phòng ngủ nên tối, yên tĩnh và mát mẻ.

Phòng tối giúp cơ thể tiết ra melatonin - hormone báo hiệu đã đến giờ ngủ. Trong khi đó, nhiệt độ phòng mát hơn sẽ hỗ trợ quá trình giảm nhiệt độ cơ thể tự nhiên, giúp dễ ngủ và duy trì giấc ngủ suốt đêm.

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