Làm rõ một số vụ việc tham nhũng chính sách trong năm 2023

Nói về hạn chế, Thường trực Ban Bí thư cho rằng, phải đặt ra yêu cầu cảnh báo, phòng ngừa vi phạm sau kiểm tra, giám sát, kỷ luật. “Nhiều khi chúng ta xử rồi, có cán bộ bị kỷ luật rồi, thậm chí rất nghiêm, nặng nhưng không thành bài học cho cấp ủy, cán bộ; sau đó lại sai phạm như thế”, ông Thưởng nói.

Về nhiệm vụ năm 2023, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu tập trung kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; việc chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm; thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; tổ chức đảng, cán bộ chủ chốt để xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Ông Thưởng cũng lưu ý ủy ban kiểm tra các cấp nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giao. Trong đó, đặc biệt tập trung kiểm tra, làm rõ sai phạm của các tổ chức đảng, đảng viên có liên quan đến các vụ án, vụ việc xảy ra tại Tập đoàn FLC, Vạn Thịnh Phát, Công ty cổ phần Tiến Bộ quốc tế AIC...





Ông Thưởng đặt vấn đề: “Sai phạm phải chăng chỉ là do cán bộ tham lam, liều lĩnh, bất chấp hay có nguyên nhân gì khác? Liệu có nguyên nhân do cơ chế, chính sách, quy định lỏng lẻo?”. Theo ông Thưởng, cái xã hội băn khoăn lo lắng là có tham nhũng chính sách hay không? Có phối hợp với nhau làm chính sách lỏng lẻo để cho nhóm lợi ích dựa vào đó thao túng, làm bậy, hưởng lợi hay không? Do đó, yêu cầu với ủy ban kiểm tra năm nay phải làm rõ một số vụ việc như vậy.

Thường trực Ban Bí thư cũng yêu cầu qua việc kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, ủy ban kiểm tra các cấp cần phải đánh giá đầy đủ tình hình vi phạm kỷ luật đảng; làm rõ nguyên nhân, hành vi, mức độ vi phạm… Trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất giải pháp phòng ngừa, biện pháp xử lý phù hợp với tình hình. “Vừa rồi, chúng ta có hai phó thủ tướng tự giác nhận trách nhiệm chính trị, xin thôi nhiệm vụ vì để lĩnh vực mình phụ trách xảy ra khuyết điểm, vi phạm. Đó cũng là một cách”, ông Thưởng nói.