Làm rõ trách nhiệm, xem xét chế tài mạnh hơn vụ xe Thành Bưởi

Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 9 tháng năm 2023, ngày 10.10, ông Lê Quang Bình, Giám đốc Sở GTVT Đồng Nai, cho biết 9 tháng qua tai nạn giao thông (TNGT) tại Đồng Nai tăng cả 3 tiêu chí. Nguyên nhân do ý thức chủ quan của người tham gia giao thông chiếm hơn 70% với các lỗi chủ yếu như lưu thông không đúng phần đường, làn đường; vi phạm tránh vượt, chuyển hướng; không bảo đảm khoảng cách an toàn và thiếu chú ý quan sát.



Hiện trường vụ tai nạn làm 5 người tử vong trên QL20 H.K

Điển hình là vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra giữa xe khách Thành Bưởi và xe mô tô tại Km04, QL20 đoạn qua H.Thống Nhất ngày 23.7. Mới nhất là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng giữa xe khách Thành Bưởi và xe khách 16 chỗ tại Km48, QL20 đoạn qua H.Định Quán vào lúc 2 giờ 40 ngày 30.9 làm chết 5 người, bị thương 4 người.

Theo Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thắng, dù tình hình TNGT cả nước đã được kiềm chế, tuy nhiên vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như số người thương vong ở mức cao, còn xảy ra một số vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người; tình hình ùn tắc giao thông tại các đô thị lớn có xu hướng diễn biến phức tạp hơn.

Bên cạnh nguyên nhân chính là hành vi trực tiếp của người điều khiển phương tiện, cần xem xét trách nhiệm gián tiếp của công tác quản lý nhà nước ở các khâu có liên quan. Lấy ví dụ từ vụ tai nạn tại Đồng Nai khiến 5 người tử vong vừa qua, Bộ trưởng Thắng cũng chỉ rõ bất cập khi xe khách của Công ty Thành Bưởi vi phạm và bị tước phù hiệu tới 246 lần.

"Việc tước phù hiệu đó có hiệu lực thực sự không? Nếu chưa đủ hiệu lực thì phải rà soát và có chế tài mạnh mẽ hơn. Cần làm rõ trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn giao thông, trách nhiệm của các cơ quan quản lý tại địa phương trong việc hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc xử lý vi phạm", Bộ trưởng GTVT nhấn mạnh.

Ngoài ra, lãnh đạo Bộ GTVT cũng yêu cầu tiếp tục kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ chuyên môn của người điều khiển phương tiện; kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và hoạt động các bến xe ô tô khách; vận tải hành khách đường thủy từ bờ ra đảo.

Đồng thời, ông Thắng đề nghị Bộ Công an duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm theo các chuyên đề; quan tâm xử lý trách nhiệm của cha mẹ, người giám hộ khi để thiếu niên chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe điều khiển mô tô, nhất là các trường hợp gây tai nạn giao thông. Bộ Y tế đẩy nhanh tiến độ tích hợp thông tin khám sức khỏe lái xe lên hệ thống dữ liệu quốc gia để dùng chung; qua đó cho phép các doanh nghiệp, cơ quan quản lý có thể truy cập tham khảo các thông tin sức khỏe lái xe khi cần thiết.