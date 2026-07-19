Công an xã Hóc Môn làm rõ 2 nhóm người đánh nhau trong quán nhậu

Liên quan đến vụ đánh nhau trong quán nhậu đang gây xôn xao dư luận, ngày 19.7, Công an xã Hóc Môn phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan đang tiến hành lấy lời khai, trích xuất camera để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Sự việc nhóm người xô xát tại quán ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh nhóm gần 10 nam thanh niên lao vào ẩu đả, xô xát dữ dội tại một quán nhậu. Vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm và gây bất an trong dư luận.

Qua xác minh, sự việc xảy ra khuya 18, rạng sáng ngày 19.7, tại một quán nhậu nằm trên đường Song Hành (xã Hóc Môn, TP.HCM).

Một số người dân chứng kiến kể lại, vào thời điểm trên, 2 nhóm khách đang ăn uống tại quán thì có phát sinh mâu thuẫn dẫn đến cự cãi lớn tiếng. Chỉ vài phút sau xảy ra xô xát, đánh nhau. Tiếng la ó, chén đũa, bàn ghế ngã đổ, có người còn cầm các vật dụng cứng ném về phía đối thủ. Sợ vạ lây, nhiều thực khách vội tránh ra xa phía ngoài.

Phát hiện sự việc, nhân viên bảo vệ cùng người dân xung quanh đã tích cực can ngăn. Cả hai nhóm sau đó giải tán, rời khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an xã Hóc Môn đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận sự việc, lấy lời khai của các nhân chứng và những người liên quan nhằm phục vụ công tác điều tra.

Qua ghi nhận ban đầu, sự việc may mắn không gây thương tích nghiêm trọng, những người tham gia ẩu đả chỉ bị xây xát nhẹ. Một số bàn ghế, đồ đạc trong quán bị hư hại nhưng thiệt hại không đáng kể.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục trích xuất hình ảnh từ hệ thống camera an ninh của quán và khu vực xung quanh, khẩn trương củng cố hồ sơ, xác định danh tính những người liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.