Làm rõ yêu cầu mới đối với cán bộ trẻ trong công tác tham mưu

Chiều 23.9, Ban Thường vụ Đoàn các cơ quan Đảng T.Ư tổ chức Tọa đàm "Trách nhiệm và khát vọng của tuổi trẻ các cơ quan Đảng T.Ư: Rèn bản lĩnh, luyện trí tuệ, tiên phong đổi mới trong công tác tham mưu".

Tham gia trao đổi tại tọa đàm có các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ có kinh nghiệm trong các lĩnh vực nghiên cứu, tham mưu, khoa học, công nghệ và truyền thông.

Nâng cao chất lượng sản phẩm tham mưu

Tọa đàm tập trung làm rõ những yêu cầu mới đối với đội ngũ cán bộ trẻ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác chuyên môn; từ đó cụ thể hóa thành những yêu cầu về bản lĩnh chính trị, tư duy, phương pháp làm việc, năng lực nghiên cứu, tổng hợp, phân tích, dự báo và tham mưu.

Các chuyên gia chia sẻ tại buổi tọa đàm ẢNH: BTC

Các nội dung trao đổi được đặt trong mối liên hệ với những chủ trương, định hướng mới của T.Ư, nhất là các chỉ thị, nghị quyết của Bộ chính trị như: Chỉ thị số 07-CT/TW ngày 13.7.2026; Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22.12.2024; Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22.8.2026.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung trao đổi về những yêu cầu đối với công tác tham mưu chiến lược và đội ngũ cán bộ trẻ, trong đó nhấn mạnh tư duy chiến lược, tư duy chính sách, tư duy hệ thống và khả năng thích ứng; phương pháp xác định đúng vấn đề, nghiên cứu, phân tích, tổng hợp, đánh giá và dự báo; khả năng phát hiện sớm những vấn đề mới, vấn đề tiềm ẩn, có tác động lớn đến lĩnh vực, ngành, cơ quan, đơn vị.

Các chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ có kinh nghiệm chia sẻ những cách làm nhằm đổi mới phương pháp nghiên cứu, nâng cao chất lượng sản phẩm tham mưu; chú trọng xác định đúng trọng tâm, trọng điểm, xây dựng sản phẩm ngắn gọn, có luận cứ khoa học, phương án và kiến nghị cụ thể, có khả năng hỗ trợ trực tiếp cho quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, hoạch định và tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, kinh nghiệm xử lý các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, phức tạp, đột xuất được trao đổi từ góc độ thực tiễn, giúp cán bộ trẻ nhận diện rõ hơn yêu cầu về bản lĩnh, trách nhiệm, khả năng phối hợp và năng lực giải quyết vấn đề trong môi trường công tác tại các cơ quan Đảng Trung ương.

Phát huy cán bộ trẻ từ những nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó

Một nội dung được quan tâm tại tọa đàm là việc ứng dụng khoa học, công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong nghiên cứu, tham mưu. Các đại biểu trao đổi về khả năng ứng dụng công nghệ trong thu thập, quản lý, khai thác và phân tích thông tin, dữ liệu; hỗ trợ nghiên cứu, tổng hợp, xây dựng sản phẩm tham mưu; qua đó góp phần nâng cao chất lượng, tốc độ và hiệu quả công việc.

Bạn trẻ đặt câu hỏi với chuyên gia tại chương trình ẢNH: BTC

Cùng với việc tận dụng những thành tựu mới của khoa học, công nghệ, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu cán bộ trẻ phải chủ động nâng cao năng lực số, đồng thời tuân thủ nghiêm các yêu cầu về tính chính xác, bảo mật thông tin, kỷ luật và trách nhiệm trong quá trình sử dụng công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo phục vụ công tác.

Tọa đàm cũng dành thời gian trao đổi về giải pháp đào tạo, bồi dưỡng và phát huy đội ngũ cán bộ trẻ; tạo điều kiện để cán bộ trẻ được tham gia các nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, nhiệm vụ liên ngành và những vấn đề có tính chiến lược; tăng cường hướng dẫn, kèm cặp, chia sẻ kinh nghiệm, kết nối đội ngũ và khuyến khích phát huy sáng kiến, sáng tạo.

Qua đó, tổ chức Đoàn tiếp tục phát huy vai trò là môi trường để cán bộ trẻ trao đổi tri thức, rèn luyện phương pháp, tích lũy kinh nghiệm, thử thách qua thực tiễn, từng bước nâng cao năng lực chuyên môn và khả năng đảm nhận những nhiệm vụ ngày càng cao.