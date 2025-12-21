Làm sao để dẹp được nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường?

Như Thanh Niên đã thông tin, theo đánh giá của Sở Xây dựng TP.HCM, trên địa bàn vẫn tồn tại tình trạng lấn chiếm, sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để buôn bán, đậu xe, tập kết vật liệu xây dựng, rác thải. Những hành vi này ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Thực trạng lấn chiếm phức tạp nhưng Sở Xây dựng cho biết theo quy định hiện hành, sở không có chức năng trực tiếp kiểm tra, xử phạt các hành vi vi phạm trật tự lòng, lề đường, vỉa hè. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận phản ánh của người dân, Sở Xây dựng sẽ tổng hợp, chuyển thông tin đến Công an TP.HCM và chính quyền địa phương có thẩm quyền để tổ chức kiểm tra, xử lý theo quy định.

Người dân mệt mỏi len lỏi qua đường Trịnh Hoài Đức (P.Gia Định, TP.HCM) khi vỉa hè, lòng đường trở thành nơi họp chợ ẢNH: SỸ ĐÔNG

Theo quy định hiện hành, hành vi lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè bị xử phạt từ 500.000 - 15 triệu đồng đối với cá nhân; với tổ chức vi phạm, mức xử phạt tăng gấp đôi. Sở Xây dựng cho biết các cơ quan có thẩm quyền xử lý gồm công an, UBND cấp xã, thanh tra chuyên ngành.

Lãnh đạo một số phường khu vực trung tâm TP.HCM nêu khó khăn lớn nhất hiện nay là sau khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1.7, lực lượng trật tự đô thị đã giải tán. Các phường, xã không còn lực lượng chuyên trách về trật tự đô thị, công việc dồn về Phòng Kinh tế - Hạ tầng - Đô thị. Thế nhưng nhân sự của phòng này ít, phải chia ra nhiều lĩnh vực nên không đủ lực lượng xử lý về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Sao dẹp mãi không xong?

Đó là câu hỏi mà nhiều bạn đọc (BĐ) đặt ra. BĐ nguyenvandien1958 bức xúc: "Tôi thấy phản ánh hoài nhưng rồi đâu cũng vào đấy! Theo tôi nên phạt ngay và phạt nặng như vụ đội nón bảo hiểm, vượt đèn đỏ… thì may ra chấm dứt được. Các chợ tự phát thì buộc phải dẹp hết, nếu tái phạm thì tịch thu đồ bán... Đã có luật thì phải thi hành triệt để".

Cùng quan điểm, BĐ Binh Truong Thanh nói thêm: "Nhà nước đầu tư cải tạo vỉa hè, lề đường cho người đi bộ, nhưng bị một số ít người chiếm dụng để kinh doanh, mua bán, giữ xe thu tiền. Của công thành của riêng? Trong khi đó, nhiều người dân phải đi bộ dưới lòng đường. Hai chữ "mưu sinh" bị lợi dụng".

Một số BĐ than phiền về chuyện ô tô đỗ trong hẻm. BĐ Thanh Luong Van cho biết: "Nhiều người mua ô tô, nhưng không thuê chỗ đỗ xe và mặc định phần hẻm trước nhà là của mình để đỗ xe, chiếm hết sân chơi của trẻ em trong khu dân cư".

Phạt nghiêm, thường xuyên kiểm tra...

Nhiều BĐ cho rằng để giải quyết triệt để nạn lấn chiếm vỉa hè, lòng đường… cần phải thường xuyên kiểm tra, xử phạt nghiêm. BĐ Trọng Nguyễn Hữu cho rằng: "Đây là việc phải làm thường xuyên, liên tục, kiên trì, bền bỉ chứ không chỉ ra quân phát động phong trào từng đợt, sẽ không hiệu quả...". BĐ Nguyen AnhNghi thì nhấn mạnh: "Không làm mạnh mẽ, quyết liệt, không có trách nhiệm thì không giải quyết được đâu. Phải chế tài thật nghiêm, nếu cố tình tái phạm thì phải xử lý hình sự thì mới trật tự, đâu vào đấy được".

Cùng ý kiến, BĐ Vang Bui nói thêm: "Mong cơ quan chức năng làm mạnh tay, chứ không thì có nhiều người bỏ sạp, bỏ chợ mà đi bán rong cho đỡ tốn tiền thuê mặt bằng".

"Tôi đề nghị nên kêu gọi người dân không tiếp tay cho nạn lấn chiếm bằng cách không mua hàng ở vỉa hè, lòng đường, lâu dần không bán được thì những người bán sẽ phải thay đổi. Thậm chí có thể xử phạt cả người mua hàng ở vỉa hè, lòng đường", BĐ Thanh Minh góp ý.