Làm sâu sắc và thúc đẩy thực chất hơn nữa quan hệ Việt Nam - Ý

Phát huy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước

Chiều 14.4 theo giờ địa phương, tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Rome, Chủ tịch Quốc hội (QH) Trần Thanh Mẫn đã hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch QH đã chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Tổng thống Sergio Mattarella; đồng thời chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Ý đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Tổng thống. Chủ tịch QH nhấn mạnh dù cách xa về mặt địa lý, VN và Ý chia sẻ nhiều điểm tương đồng sâu sắc về văn hóa và lịch sử đấu tranh giành độc lập. Đây là những nền tảng nhằm phát huy hơn nữa mối quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước và hướng tới việc nâng cấp quan hệ trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Ý Sergio Mattarella Ảnh: TTXVN

Để hiện thực hóa mục tiêu này, Chủ tịch QH đề nghị hai nước phát huy mạnh mẽ vai trò của cơ quan lập pháp, tăng cường giám sát việc thực thi các thỏa thuận hợp tác song phương và đa phương. Đặc biệt, cần chú trọng mở rộng không gian hợp tác sang các lĩnh vực mang tính thời đại mà Ý có thế mạnh và VN có nhu cầu như: KH-CN, trí tuệ nhân tạo (AI), đổi mới sáng tạo và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao...

Qua Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn, Tổng thống Sergio Mattarella đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Tổng thống Ý đề nghị tiếp tục đẩy mạnh kim ngạch thương mại hai chiều - lĩnh vực được xem là trụ cột và còn rất nhiều tiềm năng trong quan hệ song phương. Tổng thống cũng đề nghị hai nước mở rộng giao lưu, hợp tác trong các lĩnh vực thiết kế thời trang, văn hóa, du lịch và giáo dục... VN và Ý chia sẻ tầm nhìn chung, nhất trí quan điểm giải quyết mọi tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở thượng tôn luật pháp quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana tại hội đàm Ảnh: TTXVN

Tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp

Chiều cùng ngày, tiếp Phó chủ tịch Thượng viện Ý Licia Ronzulli, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đánh giá hai nước còn nhiều dư địa thúc đẩy hợp tác. Nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ song phương, Chủ tịch QH đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, đặc biệt là cấp cao; phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả chuyến thăm, các thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai nước, thúc đẩy việc nâng cấp quan hệ VN - Ý lên tầm cao mới.

Cũng trong chiều 14.4 (giờ địa phương), Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã hội đàm với Chủ tịch Hạ viện Ý Lorenzo Fontana. Nhân dịp này, Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana đã gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các lãnh đạo chủ chốt VN vừa được bầu; khẳng định mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước.

Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của mối quan hệ hữu nghị truyền thống sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn 10 năm quan hệ Đối tác chiến lược. Trao đổi về các phương hướng nhằm hướng tới nâng cấp quan hệ song phương trong thời gian tới, Chủ tịch QH đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục củng cố tin cậy chính trị thông qua đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp. Hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát để hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, đồng thời phát huy vai trò của QH trong việc đôn đốc, triển khai các thỏa thuận song phương và cam kết cấp cao.

Hai nhà lãnh đạo khẳng định quyết tâm làm sâu sắc và thúc đẩy thực chất hơn nữa quan hệ VN - Ý thông qua cả kênh song phương và đa phương. Nhân dịp này, Chủ tịch QH Trần Thanh Mẫn đã trân trọng mời Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana sớm sang thăm chính thức VN. Chủ tịch Hạ viện Ý đã vui vẻ nhận lời.