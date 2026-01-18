Làm thế nào để duy trì thói quen tập thể dục đều đặn?

Dưới đây là những nguyên tắc cơ bản giúp việc tập thể dục trở thành thói quen hằng ngày, theo trang sức khỏe Health Shots (Ấn Độ).

Bắt đầu nhẹ nhàng, không vội vàng

Sai lầm phổ biến của người mới tập là muốn đạt kết quả nhanh. Nhiều người chọn bài tập nặng ngay từ đầu với mong muốn giảm cân hoặc tăng cơ sớm. Cách làm này khiến cơ thể nhanh mệt và dễ bỏ cuộc.

Ông Yash Agarwal cho biết khi mới bắt đầu, cơ thể cần thời gian thích nghi với vận động và nhịp sinh hoạt mới.

Nếu tập quá nặng, cơ thể sẽ kiệt sức và tạo cảm giác sợ tập. Điều này làm giảm khả năng duy trì lâu dài.

Người mới nên bắt đầu với mỗi buổi tập kéo dài khoảng 20 đến 30 phút. Các hoạt động nhẹ như đi bộ nhanh, đạp xe hoặc tập các động tác cơ bản với trọng lượng cơ thể là lựa chọn phù hợp. Cách tập này giúp tim, phổi, cơ bắp và khớp quen dần với vận động mà không bị quá tải.

Trong tháng đầu tiên, mục tiêu nên đơn giản và dễ đạt. Người tập chỉ cần cảm thấy khỏe hơn, ít mệt hơn hoặc nhận thấy quần áo mặc vừa hơn.

Lên lịch tập rõ ràng

Nhiều người cho rằng không có thời gian là lý do chính khiến việc tập luyện bị gián đoạn. Thực tế, vấn đề nằm ở cách sắp xếp ưu tiên.

Các buổi tập không cần quá dài nhưng cần duy trì đều đặn Ảnh: AI

Người tập nên xác định rõ thời gian vận động trong tuần. Ví dụ, tập gym lúc 7 giờ 30 sáng, 2 buổi mỗi tuần hoặc đi bộ nhanh 30 phút vào buổi tối cách ngày lúc 18 giờ. Lịch trình rõ ràng giúp tạo thói quen và tăng tính kỷ luật.

Các buổi tập không cần quá dài nhưng cần duy trì đều đặn. Nghiên cứu của National Heart, Lung, and Blood Institute cho thấy việc tập luyện thường xuyên với thời gian ngắn giúp cải thiện sức khỏe tim mạch theo thời gian.

Khi việc vận động trở thành ưu tiên, cơ thể sẽ dần hình thành nhu cầu vận động.

Thay đổi bài tập để không nhàm chán

Tập đi tập lại một bài trong thời gian dài dễ gây cảm giác đơn điệu. Khi không còn hứng thú, người tập rất dễ bỏ buổi tập. Vì vậy, tạo sự đa dạng là yếu tố quan trọng để duy trì động lực.

Theo ông Yash Agarwal, người tập nên kết hợp nhiều hình thức vận động khác nhau. Khi người tập cảm thấy vui và thoải mái, khả năng duy trì thói quen sẽ cao hơn. Tập thể dục khi đó không còn là nghĩa vụ mà trở thành một phần tự nhiên của cuộc sống hằng ngày.