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    Làm thế nào để kiểm soát lượng caffeine dùng trong ngày?

    Làm thế nào để kiểm soát lượng caffeine dùng trong ngày?

    Trang Châu
    Trang Châu
    Đừng chỉ đếm số ly cà phê uống mỗi ngày. Điều cần cộng là tổng lượng caffeine từ mọi nguồn, và cách cơ thể bạn phản ứng. Theo Cleveland Clinic, người lớn khỏe mạnh không nên dùng quá 400 miligam caffeine mỗi ngày.

    MedlinePlus, trang thông tin của Thư viện Y khoa Quốc gia Mỹ, cũng dẫn mốc này, nhưng nhấn mạnh độ nhạy của mỗi người khác nhau. Đây không phải mục tiêu phải uống cho đủ, cũng không bảo đảm phù hợp với tất cả mọi người. 

    Caffeine không chỉ nằm trong cà phê. Trà, nước tăng lực, sô-cô-la và một số sản phẩm khác cũng có chất này. Chuyên gia dinh dưỡng Beth Czerwony của Cleveland Clinic nhắc rằng những nguồn ấy cộng dồn: cà phê buổi sáng, nước tăng lực buổi chiều, rồi trà và sô-cô-la sau bữa tối đều được tính vào tổng lượng. 

    Vì vậy, nói hôm nay chỉ uống hai ly cà phê có thể chưa phản ánh toàn bộ lượng caffeine đã dùng. Khi nhìn lại một ngày, hãy ghi cả những món ăn và đồ uống khác có caffeine, thay vì chỉ nhớ số lần gọi cà phê.

    Làm thế nào để kiểm soát lượng caffeine dùng trong ngày? - Ảnh 1.

    Làm thế nào để kiểm soát lượng caffeine dùng trong ngày?

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