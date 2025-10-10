Lambretta X125: 'Nhân tố mới' trong phân khúc xe tay ga cao cấp

Lambretta X125 có đủ sức khuấy động phân khúc xe tay ga cao cấp tại Việt Nam?

Sau nhiều năm vắng bóng, thương hiệu xe tay ga cao cấp đến từ Ý - Lambretta chính thức trở lại Việt Nam với bộ ba mẫu xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, gồm X125, X300 và G350. Trong đó, đáng chú ý có Lambretta X125 hướng đến cạnh tranh trực tiếp với Honda SH125i và Vespa Sprint 125.

Ngoại hình Lambretta X125 góc cạnh, không mềm mại như đối thủ đồng hương Vespa Sprint

ẢNH: CHÍ TÂM

Mang đậm phong cách thiết kế từ Ý, ngoại hình X125 góc cạnh, thanh lịch nhưng vẫn thể thao. Thiết kế đầu xe với đèn LED định vị hai bên, kết hợp cùng đèn pha LED gợi nhớ đến những chiếc Lambretta cổ điển ở thập niên trước. Bảng đồng hồ trên xe dùng màn hình TFT, kết nối bluetooth với điện thoại để nhận cuộc gọi.

Lambretta X125 sử dụng động cơ xi-lanh đơn dung tích 124,2 cc, công suất 12,8 mã lực, làm mát bằng dung dịch, kết hợp hệ thống phanh ABS hai kênh. Hệ thống giảm xóc tay đòn kép phía trước và giảm xóc đôi phía sau giúp xe vận hành ổn định, đầm chắc khi di chuyển qua ổ gà, gờ giảm tốc.

Lambretta X125 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan ẢNH: CHÍ TÂM

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan - nhà máy sản xuất xe dành cho thị trường châu Âu nên chất lượng xe Lambretta có độ hoàn thiện cao, đáp ứng yêu cầu khắc khe về an toàn. Điều này góp phần giúp người Việt có cơ hội sở hữu xe đạt tiêu chuẩn châu Âu.



