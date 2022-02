Lần cuối cùng nghệ sĩ Hoàng Lan xuất hiện trên sóng truyền hình

Hoàng Lan từng là gương mặt xuất hiện trong nhiều dự án phim truyền hình ăn khách như Trong nhà ngoài phố, Cổng mặt trời... Sau này, vì biến cố sức khỏe, nữ nghệ sĩ gần như vắng bóng và chật vật với cuộc sống. Bà phải thuê trọ, mở quán ăn để trang trải tiền thuốc men, sinh hoạt. Đến tối 4.2, nữ nghệ sĩ qua đời tại căn nhà trọ ở quận 11 (TP.HCM), khiến đồng nghiệp lẫn khán giả không khỏi tiếc thương.

Còn nhớ lần hiếm hoi Hoàng Lan xuất hiện trên sóng truyền hình là tại chương trình Ký ức vui vẻ, lên sóng hồi năm 2019. Thời điểm này, bà cùng đồng nghiệp Nguyễn Sanh có mặt tại sân khấu khiến cả trường quay vỡ òa dù trước đó, diễn viên Cổng mặt trời từng khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ về bệnh tình của mình trước báo giới: "Tôi được bác sĩ trả về vì mắt phải đã bị hư không còn nhìn thấy mọi vật xung quanh, riêng mắt trái đang chuyển biến rất xấu. Đứng trước khả năng có thể bị mù, tôi cảm thấy tuyệt vọng khi không nhìn thấy được anh chị em đồng nghiệp và gần như không còn cơ hội để được đứng trên sân khấu".

Dù gặp hạn chế về mặt sức khỏe nhưng Hoàng Lan vẫn ngồi xe lăn, có mặt tại chương trình để chia sẻ về những kỷ niệm tươi đẹp trong thời gian tham gia nghệ thuật. Nữ diễn viên tiết lộ bà là những người đầu tiên tham gia Trong nhà ngoài phố. Nhưng khi được hỏi về những ký ức gắn liền với dự án gây tiếng vang này, Hoàng Lan thừa nhận: “Bây giờ có cái tôi nhớ, có cái tôi quên vì tôi bệnh quá”.





Trên sân khấu Ký ức vui vẻ, Hoàng Lan kể thời điểm tham gia Trong nhà ngoài phố, bà được vào vai bà chủ, má mì… Nữ nghệ sĩ hài hước nói: “Tại vì tôi xấu quá nên đạo diễn cho đóng vai ác không à. Bây giờ ngồi đây tôi xúc động lắm. Mười mấy năm rồi tôi mới được lên sân khấu, gặp lại quý vị khán giả nên tôi run quá, mong mọi người thông cảm”. Lắng nghe lời bộc bạch này, MC Lại Văn Sâm còn nói: “Trông một người phúc hậu như vậy mà vào vai ác. Mặc dù thời điểm đó tôi ở bên Nga và không thể xem. Nhưng khi nhìn những hình ảnh này, thấy chị vào vai ác thuyết phục khán giả, để mọi người chờ xem thì chị quá là tài năng".

Trong khi đó, Hồng Vân bộc bạch về kỷ niệm với đàn chị: “Tôi gặp chị Lan trong chương trình Trong nhà ngoài phố. Trước đây, nếu chị Lan không phải là người hào phóng thì khó gần lắm. Vì lúc đó chị là “vedette", đẹp và nhiều người thương lắm. Dù vậy, lúc nào chị Lan cũng cười và hỏi thăm mọi người...".

Hiện tại, thông tin Hoàng Lan qua đời khiến nhiều khán giả xót xa. Một tài khoản bình luận: “Rớt nước mắt vì cô đã hi sinh vì nghề, toàn đóng vai ác, vai khó ưa nhưng khi tìm hiểu thì thấy thương cô hơn. Rất ngưỡng mộ những gì cô đã hi sinh cho sự nghiệp diễn xuất của mình". “Lại thêm một nghệ sĩ nữa trong phim Cổng mặt trời ra đi. Bộ phim tuổi thơ của rất nhiều người. Mong cô yên nghỉ", người xem khác bày tỏ. Một cư dân mạng bình luận: Dẫu biết ai cũng phải ra đi, nhưng cô cũng gắn liền với tuổi thơ qua chương trình Trong nhà ngoài phố. Đời người như tia chớp lóe lên rồi tắt, cảm thấy như mới hôm qua. Mong cô an nghỉ, đã không còn đau đớn nữa”.