Lần đầu tiên, hàng trăm con cò nhạn quý hiếm xuất hiện ở Quy Nhơn Đông

Những ngày qua, trên cánh đồng thuộc tổ dân phố Đông Định (phường Quy Nhơn Đông, Gia Lai) xuất hiện hàng trăm cá thể cò nhạn về kiếm ăn, tạo nên khung cảnh hiếm gặp.



Hàng trăm cá thể cò nhạn kiếm ăn trên cánh đồng thuộc tổ dân phố Đông Định, phường Quy Nhơn Đông ẢNH: TRANG ANH

Theo người dân địa phương, đàn cò bắt đầu xuất hiện khoảng một tuần trở lại đây. Mỗi sáng, hàng trăm con cò nhạn bay về cánh đồng, tản ra khắp những thửa ruộng ngập nước và bãi cỏ thấp để tìm thức ăn. Đến chiều muộn, chúng lại đồng loạt bay đi.

Đàn cò khá dạn người, thong thả kiếm ăn giữa cánh đồng. Thỉnh thoảng, cả đàn đồng loạt cất cánh rồi đáp xuống khu vực lân cận, tạo nên khung cảnh yên bình, thu hút nhiều người dân đến quan sát, ghi hình.

Ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Quy Nhơn Đông, cho biết đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận cò nhạn xuất hiện. Chính quyền đã khuyến cáo người dân không chọc phá, săn bắt hoặc có các hành vi làm ảnh hưởng đến đàn chim.

Đây là lần đầu tiên địa phương ghi nhận đàn cò nhạn xuất hiện ẢNH: TRANG ANH

Cò nhạn hay còn gọi là cò ốc, tên khoa học Anastomus oscitans, thuộc nhóm IB – nhóm động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm được pháp luật bảo vệ nghiêm ngặt. Đây là loài chim nước có mỏ đặc trưng với 2 hàm không khít nhau khi khép lại, thích nghi để bắt các loài ốc. Loài này thường sinh sống ở vùng đất ngập nước, bãi bồi ven sông, ven biển hoặc ruộng ngập nước, với nguồn thức ăn chủ yếu là ốc, cua, ếch và côn trùng.

Tại Việt Nam, cò nhạn phân bố chủ yếu ở khu vực Tây Nam bộ, song vào một số thời điểm trong năm có thể xuất hiện tại các vùng đất ngập nước ở miền Trung để kiếm ăn. Chim trưởng thành nặng khoảng 1 - 1,5 kg, cao khoảng 50 - 90 cm và có sải cánh hơn 1 m.

Cò nhạn thường sinh sống ở vùng đất ngập nước, bãi bồi ven sông, ven biển hoặc ruộng ngập nước ẢNH: TRANG ANH

Sau khi ghi nhận đàn cò nhạn xuất hiện tại nhiều khu vực trên địa bàn, các cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai đã yêu cầu địa phương và đơn vị liên quan tăng cường tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ chim hoang dã; đồng thời nghiêm cấm các hành vi săn, bắn, bẫy, bắt, nuôi nhốt và mua bán trái phép các loài chim hoang dã.