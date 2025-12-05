Lần đầu tiên một người Việt Nam được bổ nhiệm Tổng giám đốc Ngân hàng Citibank

Tập đoàn Citi (Mỹ) ngày 5.12 công bố quyết định bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh vào vị trí Tổng giám đốc Citibank N.A., Chi nhánh TP.HCM và phụ trách chung hoạt động của Citi tại Việt Nam. Bà Minh trở thành người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm cương vị tổng giám đốc kể từ khi ngân hàng này bắt đầu hoạt động tại Việt Nam hơn ba thập kỷ trước.

Bà Ngô Thị Hồng Minh là người Việt Nam đầu tiên đảm nhiệm cương vị Tổng giám đốc Citibank tại Việt Nam ẢNH: CTITI

Thông báo cho biết trong vai trò mới là phụ trách của Citibank, bà Ngô Thị Hồng Minh sẽ là đại diện cao nhất của Citi, lãnh đạo thống nhất toàn bộ hoạt động kinh doanh của ngân hàng tại đây. Bà chịu trách nhiệm điều hành chiến lược của Citi trên tất cả phân khúc khách hàng và các dòng sản phẩm, nhằm bảo đảm Citi tiếp tục giữ vị thế đối tác hàng đầu của nhóm khách hàng doanh nghiệp hoạt động tại Việt Nam. Bà cũng sẽ trực tiếp chịu trách nhiệm về hiệu quả tài chính của ngân hàng, bảo đảm Citi tận dụng mạng lưới toàn cầu để mang đến giá trị cao nhất cho khách hàng, đồng thời tăng cường các quan hệ đối tác chiến lược trong hệ sinh thái ngân hàng doanh nghiệp và định chế của Citi; điều hành việc tuân thủ các yêu cầu của cơ quan quản lý, giám sát hệ thống quản trị, cũng như thúc đẩy triển khai các chiến lược chuyển đổi toàn cầu của Citi tại Việt Nam. Bên cạnh đó, bà Minh cũng chịu trách nhiệm duy trì môi trường quản trị rủi ro và kiểm soát vững mạnh, bảo đảm các tiêu chuẩn cao nhất về quản trị, tuân thủ và đạo đức nghề nghiệp, qua đó gìn giữ uy tín của Citi tại thị trường Việt Nam.

Việc bổ nhiệm bà Ngô Thị Hồng Minh tiếp tục khẳng định cam kết dài hạn của Citi đối với Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng gia tăng của thị trường Việt Nam trong cụm thị trường Nam Á (Asia South) của ngân hàng.

Tập đoàn Citi hiện diện tại Việt Nam từ năm 1993, cung cấp cho các tập đoàn, định chế tài chính và nhà đầu tư một danh mục toàn diện các sản phẩm và dịch vụ tài chính. Hơn 30 năm qua, Citi đã đồng hành cùng sự phát triển kinh tế của Việt Nam, thúc đẩy kết nối thương mại quốc tế và hỗ trợ mở rộng hoạt động của các doanh nghiệp đa quốc gia cũng như doanh nghiệp trong nước.