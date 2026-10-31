Lần đầu tiên thi AI cho học sinh THPT cả nước, giải nhất 100 triệu đồng

Sáng 31.10, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Tổ chức Giáo dục IIG Việt Nam đã phát động AI or Behind - cuộc thi trí tuệ nhân tạo (AI) chuẩn quốc tế dành cho học sinh THPT trên toàn quốc.

AI or Behind là cuộc thi đầu tiên tại Việt Nam sử dụng bài thi theo tiêu chuẩn quốc tế về AI để đánh giá năng lực học sinh ẢNH: ĐỨC THỌ

Theo ông Thái Văn Tài, Vụ trưởng Vụ Giáo dục phổ thông, Bộ GD-ĐT, AI or Behind không chỉ là một cuộc thi, đây còn là một hoạt động giáo dục rất kịp thời, quy mô rộng trên toàn quốc, tiệm cận các nội dung đang triển khai trong giáo dục phổ thông tại Việt Nam và theo chuẩn quốc tế, để học sinh có cơ hội trải nghiệm, phát huy thế mạnh, đam mê qua sân chơi này.

Ông Võ Thanh Hải, Trưởng ban Thương hiệu và Truyền thông Viettel, cho rằng AI đang tạo ra một cuộc cách mạng sâu rộng với tốc độ nhanh, tác động đến nhiều lĩnh vực và ngày càng hiện diện trong đời sống. Vì vậy, học sinh cần sớm làm quen, biết sử dụng công nghệ này để hỗ trợ học tập, sáng tạo và chuẩn bị cho công việc trong tương lai.

Bên cạnh đó, AI nên được xem là công cụ gợi mở ý tưởng, hỗ trợ tự học, không thay thế tư duy độc lập. Học sinh cần hình thành thói quen kiểm tra độ chính xác của thông tin do AI cung cấp và sử dụng công nghệ có trách nhiệm.

Cuộc thi gồm 3 vòng, kéo dài từ tháng 11.2026 đến tháng 4.2027. Lễ tổng kết và trao giải dự kiến diễn ra trong tháng 5.2027.

Vòng 1 - Thi cấp cơ sở (từ ngày 2.11 đến 30.12.2026), học sinh thi cá nhân tại trường trên máy tính, bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.

Nội dung đánh giá tập trung vào kiến thức nền tảng và kỹ năng làm việc với AI tạo sinh, gồm phương pháp và mô hình AI tạo sinh; kỹ thuật viết câu lệnh (prompt); đạo đức, pháp lý và tác động xã hội; ứng dụng thực tế.

Học sinh đạt từ 700/1.000 điểm được cấp chứng nhận điện tử của ban tổ chức. Sau vòng này, mỗi trường lựa chọn tối đa 15 nhóm, mỗi nhóm từ 3 - 5 học sinh, tham gia vòng loại quốc gia.

Vòng 2 - Vòng loại quốc gia dự kiến diễn ra ngày 14.3.2027. Các nhóm thực hiện bài thi đánh giá khả năng sử dụng những công cụ như ChatGPT, Gemini, xây dựng và tinh chỉnh câu lệnh, kiểm chứng kết quả cũng như sử dụng AI có trách nhiệm.

Học sinh các trường THPT trên địa bàn Hà Nội trải nghiệm công nghệ tại lễ phát động ẢNH: ĐỨC THỌ

Thí sinh đạt từ 700/1.000 điểm sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế Generative AI Foundations do Pearson - Certiport cung cấp. 40 nhóm có kết quả cao nhất giành quyền vào vòng chung kết.

Vòng chung kết quốc gia dự kiến diễn ra ngày 11.4.2027, tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Thí sinh làm bài thi quốc tế AI - IT Specialist, đánh giá hiểu biết về các khái niệm AI và cách dùng AI để giải quyết vấn đề, từ xác định bài toán, xử lý dữ liệu đến triển khai và giám sát mô hình.

Các thí sinh đủ điều kiện sẽ được cấp chứng chỉ quốc tế có giá trị toàn cầu. 10 nhóm xuất sắc nhất tiếp tục thực hiện dự án AI theo đề bài của ban tổ chức, tranh các giải thưởng chung cuộc.

Tổng giải thưởng là 280 triệu đồng, gồm 1 giải nhất 100 triệu đồng; 2 giải nhì, mỗi giải 40 triệu đồng, 3 giải ba, mỗi giải 20 triệu đồng và 4 giải khuyến khích, mỗi giải 10 triệu đồng.