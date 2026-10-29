Vì sao nhiều cha mẹ quyết ngăn con dùng AI?

Ngại cho học sinh tiểu học dùng AI vì lo con mất đi khả năng tư duy

Có 2 con đang là học sinh Trường tiểu học Đông Hòa B, phường Đông Hòa, TP.HCM, chị Nguyễn Thùy Châu cho biết tại trường của con chị, các hoạt động học cùng AI được tổ chức dưới các hình thức giáo dục tự nguyện trong trường học. Về phần kèm con học ở nhà, chị Châu không cho con sử dụng AI. Đối với những bài tập mà hai mẹ con chưa thể đưa ra lời giải, thay vì sử dụng AI, chị trực tiếp hỏi giáo viên hoặc tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm (Google, Safari...).

Ngoài không cho con sử dụng AI, chị Thùy Châu còn siết thời gian con sử dụng thiết bị di động trong một ngày.

Chị Khánh Huyền, có con học cùng trường với chị Thùy Châu, cũng không cho con trò chuyện với AI quá sớm. "Con mình vừa mới vào lớp 1, kiến thức không khó đến mức phải nhờ đến công nghệ. Để con khai thác công nghệ quá sớm sẽ dễ khiến trẻ không động não, giảm khả năng phát triển trí tuệ", chị nói.

Ở trên trường, các học sinh được tiếp cận nhiều ứng dụng AI trong một số hoạt động ẢNH: THÚY HẰNG

Bên cạnh đó, chị Khánh Huyền cũng đặt lệnh "giới nghiêm" là 15 phút/ngày mỗi khi con dùng các thiết bị điện tử.

Hai con của chị Minh Hiếu, học tại Trường tiểu học Tây Nha Trang phân hiệu 6, tỉnh Khánh Hòa, cũng không sử dụng công cụ AI khi ở nhà. Chị nêu lý do: “Nếu dùng AI nhiều, lạm dụng, có thể dẫn tới việc không động não, suy nghĩ trước khi làm và gặp khó khăn khi giải quyết vấn đề. Đây là những điều có thể bắt gặp ở cả người lớn chứ không riêng trẻ em. Vì vậy, mình chưa cho con giao tiếp với AI”.

Cũng theo chị Minh Hiếu, khi con ở những bậc học cao hơn, việc con tương tác với AI sẽ dần thường xuyên hơn. Khi đó, chị khó lòng theo sát nhưng vẫn sẽ kiểm soát tần suất và mục đích sử dụng của 2 con.

Một bộ phận khác, không cấm đoán con dùng AI nhưng hướng dẫn thêm

Chị Kim Thành, có con học lớp 4/5 Trường tiểu học Đông Hòa B, phường Đông Hòa, TP.HCM, không cấm đoán con khai thác AI mà để con thỏa sức tìm hiểu, cho con quyền được sai và sửa sai.

Chị khẳng định: “AI không hẳn xấu mà là chưa thực sự phù hợp để cung cấp kiến thức. Mình cho con tự do tiếp xúc với công nghệ là để con dần biết phân biệt đúng sai và học cách dùng cho phù hợp với nhu cầu của bản thân”.

Con của anh Văn Sơn đang học lớp 5 tại Trường tiểu học Linh Chiểu, phường Thủ Đức, TP.HCM, được phép tương tác với AI khoảng 1-2 lần trong một buổi tự học để gợi ý công thức, cách giải bài.

Dù có lo lắng khi có khả năng con sẽ lệ thuộc vào công nghệ, anh vẫn cho rằng AI đã thâm nhập sâu vào đời sống nên ba mẹ phải cập nhật mỗi ngày, tìm hiểu điểm mạnh, yếu của mỗi công cụ và hướng dẫn con sử dụng đúng mục đích.

Có thể ngăn con dùng AI, nhưng chúng ta phải thừa nhận AI đang tồn tại

"Cha mẹ có thể ngăn con dùng AI, nhưng không thể ngăn con ra đường nhìn thấy tấm biển quảng cáo vẽ bằng AI", thầy Lý Tuấn Thiện, giáo viên ngữ văn Trường THPT Trưng Vương (P.Sài Gòn, TP.HCM), muốn nói rằng dù muốn hay không, chúng ta phải thừa nhận AI đang tồn tại.

Một ví dụ biển quảng cáo vẽ bằng AI ẢNH: CAO AN BIÊN

Ví dụ một học sinh tiểu học ra đường có thể hỏi cha, mẹ mình: "Mẹ ơi sao tấm biển quảng cáo kia lại được vẽ bằng AI?". Vậy thì đây là một cơ hội để các phụ huynh nói với con về AI. Cha mẹ có thể đặt câu hỏi cho các em: "Con thấy món ăn trên đó chân thật hay giả trân? Con có thích nhìn biển quảng cáo AI không? Nếu là con, con sẽ dùng hình chụp thật hay dùng AI, vì sao?"... "Với mỗi câu hỏi, tôi tin chắc rằng, sẽ lật mở tư duy của đứa bé nhiều điều", thầy Thiện chia sẻ.

Theo thầy Thiện, chúng ta không thể phủ nhận giá trị của AI nhưng các em học sinh cần được giáo dục, để nhận biết, so sánh, đánh giá xem việc sử dụng AI trong trường hợp đó cần thiết hay không, được phép hay không và em có thể đưa ra quyết định có sử dụng hay không.

Để cuộc sống không bị AI dẫn dắt, theo thầy Thiện, các em học sinh cần được dạy rằng phải nâng cao kiến thức, vốn sống, năng lực phản biện. Muốn có được những điều đó, ngoài kiến thức từ trường lớp, con cần được trải nghiệm, tham gia nhiều hoạt động thực tiễn ngoài đời sống...