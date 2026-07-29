Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện thành công ghép dương vật từ người cho chết não

Sau 1 tuần ghép dương vật tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, nam bệnh nhân sức khỏe ổn định, dương vật ghép được nuôi dưỡng tốt.

Sáng 29.7, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức công bố thực hiện thành công ca ghép dương vật từ người cho chết não.

Bệnh nhân ghép dương vật đang có sức khỏe ổn định, tạng ghép tốt ẢNH: BỆNH VIỆN CUNG CẤP

Bệnh nhân 43 tuổi, từng trải qua phẫu thuật cắt đoạn dương vật tại Trung tâm Nam học, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức. Sau 4 năm điều trị, sức khỏe của người bệnh hoàn toàn ổn định.

Tuy nhiên, do phần dương vật còn lại rất ngắn, người bệnh gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt, ảnh hưởng đáng kể đến chất lượng cuộc sống và tâm lý. Mặc dù chức năng tiểu tiện vẫn được bảo tồn, người bệnh có nguyện vọng tha thiết được ghép dương vật nhằm phục hồi hình thái, chức năng và từng bước trở lại cuộc sống bình thường.

Người cho dương vật là nam thanh niên, không may bị tai nạn chấn thương sọ não, chết não. Sau 1 tuần ghép, hiện dương vật ghép được nuôi dưỡng tốt.

PGS-TS, bác sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, cho biết, đây là lần đầu phẫu thuật ghép dương vật tại Việt Nam. Ca ghép trong 6 tiếng, là kỹ thuật khó, vì bản chất là phẫu thuật mạch máu. Bệnh nhân đã mổ trước đó, giải phẫu thay đổi, do đó, ca mổ là thách thức rất lớn.

TS Hùng chia sẻ, ca ghép không chỉ là chức năng sống mà là chất lượng sống, phục hồi yếu tố tâm lý, tình cảm. Về y học, đây là mốc trong sự phát triển trong chuyên ngành phẫu thuật, trong đó có ghép tạng tại Việt Nam.

Ông Hùng đánh giá, quyết định ghép được cân nhắc hết sức thận trọng, với mục tiêu phục hồi hình thái, chức năng và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

PGS-TS Nguyễn Quang, Giám đốc Trung tâm Nam học, Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, chia sẻ, trong ca ghép trên, các bác sĩ tái lập các cấu trúc giải phẫu của dương vật, bao gồm niệu đạo, thể xốp và thể hang, đồng thời dưới kính hiển vi tiến hành khâu nối các động mạch, tĩnh mạch và dây thần kinh có kích thước rất nhỏ.

Các kỹ thuật tái tạo và vi phẫu được phối hợp chặt chẽ trong suốt cuộc mổ, đòi hỏi độ chính xác rất cao nhằm bảo đảm sự sống của mảnh ghép và tạo điều kiện cho phục hồi chức năng.

Theo ông Hùng, hiện chỉ có 5 ca trên thế giới được ghép dương vật. Có bệnh nhân đã sinh con sau ghép.

Nhiều năm qua, bệnh viện đã thực hiện các ca nối dương vật cho các bệnh nhân bị tai nạn đứt dương vật được đến bệnh viện sớm. Nhu cầu ghép dương vật lớn, là bệnh lý cần được quan tâm. Bệnh viện hữu nghị Việt Đức đang chuẩn bị cho các kỹ thuật ghép khác: ghép tử cung, buồng trứng.

