Lần đầu Việt Nam có trụ sở cơ quan cấp tỉnh đạt chuẩn công trình xanh

Sáng 3.7, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), với sự hỗ trợ của chính phủ Australia, tổ chức lễ gắn biển chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced cho tổ hợp trụ sở Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, UBND tỉnh. Đây là trụ sở cơ quan cấp tỉnh đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận công trình xanh quốc tế EDGE Advanced.

Đại diện Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) trao chứng nhận Công trình xanh EDGE Advanced cho lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa ẢNH: VĂN CHIẾN

Đại diện IFC cho biết Khánh Hòa là địa phương đầu tiên đưa trụ sở làm việc của cơ quan cấp tỉnh đạt chứng nhận EDGE Advanced trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển hạ tầng đến năm 2030. Dự án cho thấy các công trình công hoàn toàn có thể tối ưu thiết kế để nâng cao hiệu quả sinh thái, tiết kiệm chi phí vận hành và trở thành mô hình để các địa phương khác tham khảo, nhân rộng.

Trong khi phần lớn công trình xanh tại Việt Nam hiện thuộc khu vực tư nhân, việc một trụ sở hành chính cấp tỉnh đạt chứng nhận EDGE Advanced được xem là dấu mốc đáng chú ý trong tư duy đầu tư công. Công trình không chỉ đáp ứng yêu cầu về quy mô, công năng mà còn hướng đến mục tiêu tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí vận hành và cắt giảm phát thải carbon ngay từ giai đoạn thiết kế.

Tổ hợp trụ sở áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật như hệ thống kính hiệu suất cao, mái cách nhiệt, điện mặt trời áp mái và hệ thống giám sát năng lượng thông minh. Nhờ đó, công trình tiết kiệm 45% năng lượng, 43% lượng nước sạch sử dụng, giảm 34% lượng carbon trong vật liệu xây dựng và cắt giảm gần 488 tấn CO₂ mỗi năm, tương đương khả năng hấp thụ của hơn 22.000 cây xanh trưởng thành.

Trụ sở cơ quan chính trị, hành chính tỉnh Khánh Hòa là trụ sở cơ quan cấp tỉnh đầu tiên của Việt Nam đạt chứng nhận Công trình xanh quốc tế EDGE Advanced ẢNH: BÁ DUY

Ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết việc trụ sở cơ quan cấp tỉnh đạt chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced là bước tiếp theo trong lộ trình sử dụng hiệu quả tài nguyên, tiết kiệm năng lượng và giảm phát thải của địa phương.

"Chúng tôi kỳ vọng trụ sở mới không chỉ là nơi làm việc hiện đại mà còn trở thành hình mẫu về công trình công xanh", ông Nam nói.

Tổ hợp trụ sở cơ quan chính trị, hành chính tỉnh Khánh Hòa có tổng vốn đầu tư hơn 544,6 tỉ đồng, hoàn thành sau gần hai năm thi công. Công trình được xây dựng theo tiêu chuẩn công trình xanh, góp phần hiện thực hóa định hướng phát triển đô thị bền vững của tỉnh.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, địa phương kỳ vọng công trình xanh sẽ từng bước trở thành tiêu chuẩn trong đầu tư công, hướng đến mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương có tổng diện tích sàn công trình xanh lớn nhất cả nước vào năm 2030.