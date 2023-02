Lần đầu Việt Nam tổ chức giải 'Bơi biển quốc tế Oceanman'

Chiều 15.2, tại KDL The Arena Cam Ranh, Sở VH-TT Khánh Hòa tổ chức họp báo sự kiện giải "Bơi biển quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023". Giải dự kiến diễn ra từ ngày 14 - 16.4, tại bãi biển The Arena Cam Ranh, KDL Bãi Dài, TP.Cam Ranh.



Sự kiện "Bơi biển quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023" thuộc hệ thống giải Oceanman - hệ thống giải "Bơi biển quốc tế" lớn nhất thế giới, lần đầu tiên được diễn ra tại Bãi Dài, một trong 10 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Oceanman đã có mặt trên 23 quốc gia trên thế giới và Việt Nam là quốc gia thứ 24 đăng cai tổ chức.

Khu vực biển Bãi Dài - nơi được lựa chọn tổ chức giải bơi HIỀN LƯƠNG

Dự kiến, giải "Bơi biển quốc tế The Arena Oceanman Cam Ranh Việt Nam 2023" thu hút hơn 850 VĐV đến từ hơn 30 quốc gia tham gia tranh tài. Giải bơi gồm nhiều cự ly và hình thức thi đấu như: Oceanman bơi 10 km, bán Oceanman dài 5 km, Sprint dài 2 km, Oceanteams với thể thức thi đấu đồng đội tiếp sức mỗi đội 3 người bơi 800 m, Oceankids (dành cho trẻ em) cự ly 800 m. The Arena Cam Ranh là nhà tài trợ chiến lược cam kết đồng hành cùng giải thường niên.

Qua sự kiện này, tỉnh Khánh Hòa mong muốn góp phần kích cầu du lịch, quảng bá hình ảnh và tiềm năng của tỉnh Khánh Hòa; tuyên truyền lan tỏa thông điệp về tầm quan trọng của bơi lội trong cuộc sống, qua đó thúc đẩy phong trào tập luyện bơi lội tại Khánh Hòa, đồng thời kêu gọi bảo vệ môi trường, bảo vệ biển cả trong mỗi cá nhân tham gia.

Oceanman là hệ thống giải "Bơi biển quốc tế" lớn nhất thế giới khởi nguồn từ năm 2015, cũng là thương hiệu nhượng quyền tổ chức đường bơi ngoài trời đầu tiên trên thế giới. Đến nay, Oceanman đã tổ chức được 27 giải thi đấu, tại 23 quốc gia.