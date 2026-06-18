Lan Ngọc, Minh Tú tiễn biệt đồng đội trong 'Sao nhập ngũ'

Nhiều sao Việt từng ghi hình chung với Lê Văn Thắng trong Sao nhập ngũ gửi lời chia buồn, tiếc thương đến anh. Trên trang cá nhân, Ninh Dương Lan Ngọc đăng tải hình ảnh của đồng chí này kèm dòng chia sẻ: “Tiễn biệt em”. Trong khi đó, S.T Sơn Thạch viết: “Mong em an nghỉ”. Còn Minh Tú viết: “Cầu mong em an nghỉ, bình yên”.

Hình ảnh Lê Văn Thắng trong chương trình Sao nhập ngũ 2022 Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều khán giả cũng gửi lời tiễn biệt đến Lê Văn Thắng khi hay tin anh qua đời. Một người dùng mạng xã hội bày tỏ: "Thương em, từ Sao nhập ngũ mà biết đến em". Người khác viết: "Chỉ biết bạn qua Sao nhập ngũ nhưng ấn tượng vì nụ cười hiền. Tiếc thương cho một kiếp người, mong em an nghỉ". Trong khi đó, một khán giả chia sẻ: "Nghe tin mà thấy thương em ghê, một cán bộ hiền lành, nhiệt huyết và quyết tâm trong công việc".

'Hot boy quân đội' trong Sao nhập ngũ

Lê Văn Thắng sinh năm 1998, là chiến sĩ từng được khán giả yêu mến vì vẻ ngoài điển trai, tính cách hiền lành khi xuất hiện trong chương trình Sao nhập ngũ mùa 2022 và mùa 2025. Từ chương trình, nhiều người gọi anh với danh xưng “hot boy quân đội”.

Một trong những khoảnh khắc được nhiều khán giả nhắc lại sau khi Lê Văn Thắng qua đời là màn xuất hiện của anh trong phần chia đội tập văn nghệ ở tập 3 Sao nhập ngũ. Sau khi Hòa Minzy chọn Anh Tú, S.T Sơn Thạch và Cara, cô tiếp tục gọi tên Lê Văn Thắng theo gợi ý của Puka. Nụ cười hiền cùng sự chân chất của anh khi đó để lại nhiều thiện cảm với người xem.

Sao nhập ngũ mùa 2022 với chủ đề "Những bước chân thần tốc". Chương trình quy tụ 8 nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực: người mẫu Minh Tú, ca sĩ Anh Tú, ca sĩ Hòa Minzy, ca sĩ Cara, ca sĩ S.T Sơn Thạch, diễn viên Puka, diễn viên Duy Khánh và streamer Độ Mixi. Địa điểm ghi hình là Sư đoàn 325 thuộc Quân đoàn 2. Đây là 1 trong 4 Quân đoàn chủ lực cơ động của Quân đội Nhân dân Việt Nam.