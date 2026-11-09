Lan tỏa tình hữu nghị, đoàn kết thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào

Vun đắp tình bạn tuổi trẻ 3 nước

Tối qua 8.11, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi phối hợp Báo Thanh Niên tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chủ đề "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương", trong khuôn khổ Liên hoan thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào năm 2026. Liên hoan do T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp T.Ư Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia tổ chức tại Quảng Ngãi.

Thanh niên Việt Nam - Campuchia - Lào và đại biểu chụp ảnh lưu niệm Ảnh: Hải Phong

Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Văn Mạnh, Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Quảng Ngãi, nhấn mạnh Việt Nam, Campuchia và Lào là 3 quốc gia láng giềng có mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống lâu đời. Mối quan hệ ấy được nhiều thế hệ vun đắp, thử thách và tôi luyện qua lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc, bảo vệ và xây dựng đất nước. Đây là tài sản quý báu mà thế hệ hôm nay có trách nhiệm gìn giữ, kế thừa và tiếp tục phát huy.

Chương trình "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương" vì thế không đơn thuần là hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn là không gian gặp gỡ, giao lưu, kết nối và lan tỏa những giá trị tốt đẹp; nơi thanh niên 3 nước cùng giới thiệu bản sắc văn hóa, chia sẻ niềm tự hào về quê hương, đất nước và vun đắp tình bạn, sự tin cậy giữa thế hệ trẻ.

Thanh niên là cầu nối giữa những trái tim

Trước đó, phát biểu tại phiên khai mạc liên hoan sáng 8.11, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, nhấn mạnh liên hoan năm nay diễn ra trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam, Lào, Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển ngày càng sâu rộng.

Ông U Huấn và anh Nguyễn Văn Mạnh dự chương trình giao lưu văn nghệ chủ đề “Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương” Ảnh: Hải Phong

"Liên hoan năm nay không chỉ là dịp để thanh niên 3 nước tăng cường giao lưu, gắn kết, mà còn góp phần tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác hướng tới năm kỷ niệm 2027. Liên hoan 2026 có chủ đề "Xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững". Đường biên giới chung vừa khẳng định chủ quyền của mỗi quốc gia, vừa gắn kết đời sống của đồng bào các dân tộc và lưu giữ những dấu ấn sâu đậm của tình đoàn kết giữa 3 nước", chị Hồ Hồng Nguyên nói.

Ông Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, thanh niên và thể thao, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, Trưởng đoàn thanh niên Campuchia, nhìn nhận liên hoan lần này rất phù hợp và đáp ứng sự chuyển đổi vai trò của thanh niên trong kỷ nguyên mới. Trong bối cảnh toàn cầu đang phát triển nhanh chóng, thanh niên 3 nước phải đóng vai trò là cầu nối giữa những trái tim, biến tinh thần của liên hoan thành những hành động cụ thể. Đặc biệt, thanh niên các tỉnh giáp biên giới tiếp tục củng cố và mở rộng mối quan hệ tốt đẹp vì lợi ích hòa bình, hữu nghị và góp phần thúc đẩy hợp tác phát triển.

Nhiệm vụ hàng đầu trong công tác đối ngoại thanh niên

Chia sẻ cảm xúc khi tham dự liên hoan, chị Phouvanh Bounphonesay, đại biểu Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, cho biết đây là niềm vinh dự đối với thanh niên Lào. Đặt chân đến Quảng Ngãi, chị ấn tượng trước sự thân thiện, hiếu khách của đoàn viên, thanh niên Việt Nam. Theo chị, thông qua các hoạt động giao lưu, học hỏi, đại biểu thanh niên 3 nước có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về văn hóa, con người của nhau; đồng thời được tham quan các công trình kinh tế trọng điểm, mô hình sản xuất tiêu biểu, tìm hiểu những địa chỉ đỏ giàu truyền thống lịch sử và cùng tham gia trồng cây hữu nghị.

Chị Hồ Hồng Nguyên và anh Nguyễn Ngọc Toàn tham dự chương trình Ảnh: Hải Phong

Nhấn mạnh ý nghĩa của giao lưu thanh niên trong việc củng cố quan hệ giữa 3 nước, chị Hồ Hồng Nguyên cho rằng sức sống bền vững của tình đoàn kết Việt Nam - Campuchia - Lào không chỉ được bảo đảm bằng các cơ chế hợp tác chính thức mà còn được bồi đắp từ sự hiểu biết, tin cậy giữa nhân dân, trong đó giao lưu thanh niên giữ vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh luôn xác định tăng cường hợp tác với Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào và Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu trong công tác đối ngoại thanh niên.

Chị Hồ Hồng Nguyên mong muốn mỗi đại biểu tham dự liên hoan phát huy tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, nhiệt tình và sáng tạo; tích cực giao lưu, chân thành học hỏi, xây dựng những tình bạn tốt đẹp. Đặc biệt, mỗi đại biểu sẽ trở thành một "đại sứ hữu nghị", mang những trải nghiệm, tình cảm và kết quả của liên hoan lan tỏa đến thanh niên tại địa phương, đơn vị mình; duy trì kết nối và biến những ý tưởng được hình thành tại đây thành các hoạt động hợp tác cụ thể.

Tham dự chương trình giao lưu văn nghệ chủ đề "Sắc màu hữu nghị - Giai điệu Đông Dương" tối 8.11 có ông U Huấn, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư; anh Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên. Đoàn đại biểu thanh niên 3 nước có các đại biểu lãnh đạo: ông Kedsana Volaphet, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước CHDCND Lào tại Việt Nam; ông Pakhmhouth Sothea, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Vương quốc Campuchia tại Việt Nam; ông Hour Chhunkry, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, thanh niên và thể thao, T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, Trưởng đoàn thanh niên Campuchia; chị Sisomphone Tipanya, Phó trưởng ban Phát triển nghề nghiệp thanh niên, T.Ư Đoàn thanh niên Nhân dân cách mạng Lào, Trưởng đoàn thanh niên Lào; anh Phạm Hồng Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ T.Ư Đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Gia Lai, Trưởng đoàn thanh niên Việt Nam cùng 687 đại biểu đoàn viên, thanh niên, sinh viên.