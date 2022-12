Lan tỏa tình yêu thương từ cuộc triển lãm tranh của họa sĩ khuyết tật

120 bức tranh với chủ đề “Sắc màu yêu thương” do thầy trò lớp học này thực hiện, có dịp đến với người yêu nghệ thuật nhằm sẻ chia với trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19.

Sắc màu đẹp của cuộc sống!

Dự lễ có sự tham dự của nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên; ông Nguyễn Hữu Cứ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Xuất bản VN, Phó đại diện Văn phòng phía nam; ông Nguyễn Xuân Tiên, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM; ông Bùi Bá Bình, Phó chủ tịch Quỹ hỗ trợ chương trình dự án an sinh xã hội VN; họa sĩ Văn Y, Phó chủ nhiệm CLB Mekong Art, Chủ nhiệm lớp Âm thanh hội họa cùng các họa sĩ, học viên của lớp; bà Huỳnh Thị Thanh Thúy, đại diện Đường sách TP.HCM; nhà báo, nhạc sĩ Phan Bá Chức cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ: “Trong không gian văn hóa của Đường sách TP.HCM (đường Nguyễn Văn Bình, P.Bến Nghé, Q.1 - PV) hôm nay, Báo Thanh Niên và lớp Âm thanh hội họa dành cho người khuyết tật tổ chức sự kiện triển lãm và đấu giá tranh, nhằm gây quỹ hỗ trợ trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Đây là lần thứ 2 sự kiện này được tổ chức với ý nghĩa nhân ái nằm trong khuôn khổ chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời do Báo Thanh Niên phát động kể từ ngày 16.9.2021. Bản thân tôi cho rằng với các bạn họa sĩ khuyết tật, đây là những sắc màu đẹp nhất của cuộc sống, đó là vượt qua mặc cảm tự ti, cố gắng sáng tạo nghệ thuật để giúp những mảnh đời bất hạnh, giúp giảm bớt phần nào nỗi đau của các trẻ mồ côi đột ngột mất đi cha mẹ do đại dịch”.

“Với ý nghĩa nhân ái tuyệt vời ấy, hôm nay chúng ta hiện diện ở đây để tiếp tục viết nên một câu chuyện mà trong chúng ta ai ai cũng không khỏi xúc động. Số tiền mà lớp Âm thanh hội họa chuyển đến từ sự kiện đấu giá và triển lãm tranh, sẽ trở thành những manh áo mới cho trẻ mồ côi, làm ấm thêm căn bếp nghĩa tình của các gia đình không may mất đi người thân do dịch Covid-19, trong Hành trình Tết yêu thương do Báo Thanh Niên sẽ tổ chức những ngày cận Tết Nguyên đán Quý Mão sắp tới. Với tất cả niềm hy vọng và quý mến, tôi xin thay mặt những người làm Báo Thanh Niên trân trọng cảm ơn những đóng góp của tất cả mọi người!”, nhà báo Lâm Hiếu Dũng chia sẻ thêm.





Họa sĩ Văn Y cũng xúc động nói: “Suốt năm qua, thầy trò chúng tôi lại miệt mài lao động sáng tác với hơn 100 tác phẩm nghệ thuật đong đầy cảm xúc. Sự thành công của sự kiện ý nghĩa này nhờ sự chung tay của cộng đồng, các nhà hảo tâm không chỉ giúp các họa sĩ khuyết tật có cơ hội giao lưu, tiếp xúc với mọi người, mà còn giúp các em có thêm thu nhập để trang trải trong quá trình sáng tạo nghệ thuật, đồng thời giúp các em tự tin hơn khi san sẻ yêu thương, giúp các trẻ mồ côi phần nào ấm áp hơn trong vòng tay yêu thương của cộng đồng”.

Lan tỏa cảm xúc yêu thương

Đong đầy cảm xúc nhất tại lễ khai trương là phần đấu giá 12 tác phẩm (trong tổng số 120 bức) của thầy trò lớp Âm thanh hội họa. Đó là những bức tranh của các họa sĩ khuyết tật với giá khởi điểm 5 triệu đồng/bức được 2 MC Yến Thi và nữ ca sĩ Triều Linh xướng lên, đã được người thưởng lãm đấu giá thành lên gấp rưỡi, gấp đôi. Những người tham gia đấu giá là khách tham quan Đường sách TP.HCM, là doanh nhân, cá nhân hoặc tổ chức nặng lòng với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Ấm nồng tình thương yêu trong phiên đấu giá là em Nguyễn Ngọc Vương (học lớp 5, ngụ TP.HCM) cùng ba mẹ tham quan đường sách, rất thích tranh và ý nghĩa của chương trình, nên “quyết đấu” với một người cao tuổi để sở hữu bức Thương về quê ngoại (tác giả Phúc Lai) giá 8,5 triệu đồng. Đó còn là tình cảm của Nhóm 10B miền Nam và các bạn với tinh thần “vừa đấu giá vừa ủng hộ” để có bức Chú hề (tác giả Tú Minh) với giá 8,2 triệu đồng. Là ông Lê Văn Duy, Giám đốc Công ty TNHH thực phẩm Delta D’asia, lẳng lặng pha từng ly trà mời từng người, nhưng vẫn “tranh thủ” đấu giá thành công bức Vòng tay yêu thương (tác giả Phương Nam) 10 triệu đồng. Cũng với cảm xúc thương yêu ấy, bức Song mã của thầy giáo - họa sĩ Văn Y được một cán bộ công tác tại Báo Thanh Niên “chốt” giá 30 triệu đồng…

Trước đó, vào chiều muộn 2.12, khi các họa sĩ CLB Mekong Art đang trưng bày tranh ở Đường sách TP.HCM để chuẩn bị cho cuộc đấu giá, triển lãm ngày 3.12, có một vị khách quốc tịch Singapore mua bức tranh Bến đợi (tác giả Thanh Vũ), với giá 3 triệu đồng, khiến ban tổ chức ai cũng vui và bất ngờ. Hóa ra, trong thời gian chuẩn bị ra sân bay trở về nước nhân chuyến công tác tại TP.HCM, anh Karthik, tình cờ rảo bộ tại đường sách và biết được ý nghĩa của cuộc triển lãm, đấu giá sắp diễn ra, đã mua tranh ủng hộ. “Tôi mua tranh, vừa làm quà kỷ niệm, vừa chia sẻ với các trẻ bất hạnh do đại dịch Covid-19. Tôi yêu quý hoạt động này, chỉ tiếc do không có thời gian và điều kiện để mua nhiều bức tranh mang về nước”, anh Karthik trải lòng.