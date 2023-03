Lan tỏa trên mạng xã hội: Mong ngóng con trai thất lạc 18 năm

Vừa qua, bà Hà đăng thông tin tìm con lên Facebook nhờ giúp đỡ. Nhiều cư dân mạng đã dành nhiều đồng cảm, chia sẻ và ai cũng mong phép màu xảy đến để mẹ con bà đoàn tụ, dù "chỉ một lần" như lời người mẹ.

Con trai biệt tích bí ẩn

Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, cầm tấm ảnh con trai trên tay, bà Nguyễn Thị Bích Hà (53 tuổi, trú thôn 7, xã Hòa Sơn, H.Krông Bông, Đắk Lắk) hết than vắn lại thở dài. Bà Hà cho biết đứa trẻ trong ảnh là con trai tên Nguyễn Ngọc Sơn (sinh năm 1997) đã biệt tích gần 18 năm qua.

Bà Hà mòn mỏi mong ngóng con trai thất lạc

Theo lời kể, số bà Hà hẩm hiu, lấy phải người chồng hay nhậu nhẹt, quậy phá, đánh đập vợ con. Một ngày cuối năm 2004, trong lúc say xỉn, ông N.V.P (hiện đã qua đời) về quát tháo, đánh đập nên bà dắt vội con gái đầu và con trai thứ ba bỏ chạy. Riêng Sơn (con thứ hai, lúc đó 8 tuổi) đang đi chơi nên bà không tìm thấy. Một lúc sau, nghĩ chồng đã tỉnh rượu, bà Hà về nhà thì không thấy chồng, chẳng thấy con trai. Thế rồi, ông P. đi biền biệt, tầm hơn 1 tháng mới trở về nhà…

Hình ảnh lúc nhỏ của đứa con trai bà Hà đã thất lạc 18 năm qua

Hoàng Bình

Trong bộ dạng rách rưới, ông P. nói với vợ đã để lạc mất con trai ở TX.Ninh Hòa (Khánh Hòa) do say xỉn. "Chồng tôi nói say rượu, ôm con ngủ ở đống cát qua đêm, sáng dậy thì không thấy con đâu. Tôi khóc lóc, bảo đi tìm thì ông ấy nói mất rồi thì… đẻ đứa khác mà nuôi", bà Hà xót xa.

Bà kể tiếp ngay sau đó em trai ông P. đã lặn lội xuống TX.Ninh Hòa dò hỏi nhiều nơi nhưng không tìm được cháu Sơn. Về sau, người chú cũng đi tìm cháu thêm một lần nữa nhưng cũng không có kết quả. Tuy nhiên, theo bà Hà thì thông tin ông P. để lạc mất con đến nay vẫn chưa rõ thực hư. Bởi lẽ, ông P. là người lập dị, hung hãn, mỗi lần ai hỏi đến con trai là lại "nổi cơn". Trong một lần tỉnh táo hiếm hoi, người thân khéo léo dò hỏi thì ông P. lại nói đã đem con trai cho người khác tại H.Ea H'leo (Đắk Lắk), không phải đi lạc.

Mong gặp lại con dù "chỉ một lần"

Cũng theo lời bà Hà, sau ngày để lạc con, ông P. vẫn chứng nào tật nấy, hết đánh đập vợ con lại quậy phá xóm làng, chống trả công an và vướng vòng lao lý, phải ngồi tù. "Mấy năm trước, chồng tôi đột quỵ, chết trong tù. Thông tin về con trai đến giờ vẫn là một dấu hỏi, không rõ ông ấy đã cho, bán con, hay để lạc con", bà Hà trăn trở.

Nói về lý do đến giờ mới đăng thông tin tìm con trai, bà Hà giải thích vì hoàn cảnh quá bi đát, mù mờ thông tin, đường sá. Hơn thế, những lời nói của chồng bà về đứa con đã thất lạc không rõ tính xác thực nên không biết đâu mà lần. "Mới đây, con gái đầu của tôi lấy chồng, cuộc sống khá hơn. Cháu nó cũng mới mua được điện thoại cảm ứng nên đi phục hồi tấm hình cũ của em trai, đăng tải thông tin tìm em trai lên MXH, mong mọi người giúp đỡ", bà Hà lý giải.

"Con trai của tôi có một nốt ruồi ở bên trái miệng. Tôi mong con trai sẽ đọc được những thông tin mà gia đình đăng tải. Nếu con khổ về đây với tôi, nếu con sống ổn, cũng cho tôi được nhìn mặt con một lần cho an lòng", người mẹ rơm rớm nước mắt.

Ông Phạm Huy Đồng, trưởng thôn 7, xã Hòa Sơn, cho biết gia đình bà Hà thuộc diện hộ nghèo. Về việc Sơn mất tích, ông Đồng cho biết cũng chưa rõ do ông P. để lạc hay đã cho người khác nuôi. Còn ông Hồ Quang Vũ, Chủ tịch UBND xã Hòa Sơn, cho biết qua nắm bắt thông tin thì con trai thứ hai của bà Hà đã mất tích khoảng 18 - 19 năm trước. "Có thông tin ông P. đã đem con trai bán hoặc cho người khác nhưng không có căn cứ để xác định chính xác", ông Vũ nói.