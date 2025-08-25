Làng chài hàng chục năm khát nước ngọt

Giữa cái nắng hầm hập 35 độ C, bà Trương Thị Hằng (58 tuổi, trú làng chài Hải Minh) cặm cụi thả gàu xuống chiếc giếng làng đã cạn nước. Mỗi lần kéo lên, gàu chỉ đọng lại khoảng 2/10 lượng nước. Sau vài giờ đồng hồ, bà mới múc đầy được 5 can nhựa.

Làng chài Hải Minh nằm trên bán đảo Phương Mai, cách trung tâm P.Quy Nhơn khoảng 10 phút đi đò ẢNH: ĐỨC NHẬT

Gạt mồ hôi trên trán, bà Hằng cho biết làng Hải Minh chỉ cách trung tâm phố biển Quy Nhơn chưa đầy 10 phút đi đò nhưng nước sạch lại là thứ xa xỉ. Nhiều năm nay, người dân phải dùng nước nhiễm mặn, nhiễm phèn để sinh hoạt. Vào mùa khô, hầu hết giếng nước trong làng đều bị nhiễm mặn. Cả khu chỉ còn lại một giếng ít nhiễm hơn, người dân phải xếp hàng chờ đến lượt lấy nước, có khi túc trực cả buổi mới đến lượt.

Ông Đỗ Văn Sanh (80 tuổi, ngụ làng Hải Minh) cho hay vào mùa mưa, nước giếng còn tạm dùng được, nhưng mùa khô thì buộc phải đi mua nước sạch. Nước để ăn uống thì phải mua bình 20 lít với giá 15.000 đồng. Còn nước tắm giặt, lau dọn, nếu không đến lấy ở giếng làng được thì phải mua với giá 5.000 đồng/can 30 lít. "Thiếu nước sạch khiến người dân trong làng rất khổ sở, bí bách. Mong chính quyền địa phương sớm đầu tư xây dựng hệ thống nước máy để người dân có nước sạch sử dụng", ông Sanh nói.

Giếng nước duy nhất còn lại trong làng có nước ngọt ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Trần Văn Tiên, Bí thư kiêm Trưởng khu vực 9 (P.Quy Nhơn), cho biết nhiều năm qua người dân trong làng phải chịu cảnh thiếu nước sạch. Trước đây, vào mùa khô, TP.Quy Nhơn từng hỗ trợ cấp, vận chuyển nước sạch cho người dân làng Hải Minh trong 4 tháng. Với mỗi can nước 30 lít, người dân chỉ trả 2.000 đồng chi phí vận chuyển. Tuy nhiên, sau khi tổ chức lại chính quyền cấp xã, việc hỗ trợ cấp nước đang tạm dừng.

Theo ông Phan Tuấn Hoàng, Phó chủ tịch thường trực UBND P.Quy Nhơn, làng chài Hải Minh hiện có 433 hộ dân với hơn 1.800 nhân khẩu. Tình trạng thiếu nước sạch kéo dài nhiều năm, chính quyền địa phương cũng đã nhiều lần khảo sát nhưng vẫn chưa tìm ra phương án cấp nước hiệu quả.

Sau vài giờ cật lực, bà Hằng mới múc đầy 5 can chứa nước ẢNH: ĐỨC NHẬT

Ông Phan Tuấn Hoàng lý giải: Làng Hải Minh nằm ở bán đảo Phương Mai, cách trung tâm phường không xa. Tuy nhiên, làng bị ngăn cách với trung tâm phường bởi một bến cảng lớn với tàu thuyền qua lại tấp nập, nên phương án dẫn đường ống nước sạch đến làng chài theo đường biển là không khả thi. Trong khi đó, nếu dẫn đường ống nước sạch dọc theo đất liền thì quá xa xôi, phải đi vòng qua sườn núi nên rất tốn kém. Ông Hoàng cũng cho hay địa phương đã tổ chức rất nhiều đoàn khảo sát để tìm hướng đưa nước sạch đến cho người dân nhưng vẫn chưa tìm ra phương án tối ưu.

"Hiện địa phương vẫn đang giao các ngành nghiên cứu phương án cấp nước phục vụ bà con. Trong khi các làng chài xa hơn đều đã có nước máy sử dụng thì Hải Minh là làng chài gần nhất lại khát nước sạch", ông Hoàng nói.

Người dân làng chài Hải Minh đang từng ngày mong ngóng chính quyền có giải pháp khả thi, để hàng trăm gia đình nơi đây có nước sạch để dùng.