Lăng kính bạn đọc: Lo lắng cho số phận những trẻ sơ sinh bị mua bán

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 2.11, Công an tỉnh Bình Dương thông tin chính thức về vụ triệt phá đường dây mua bán trẻ sơ sinh lớn nhất cả nước: 31 trẻ bị mua bán với nhiều nghi phạm tham gia, qua nhiều tỉnh thành.

Theo Công an tỉnh Bình Dương, qua điều tra, công an xác định nghi phạm “Trúc” có tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Như (29 tuổi, ngụ TP.HCM), tham gia nhiều nhóm kín trên các trang mạng xã hội về cho, tặng con nuôi bằng nhiều tài khoản và tên khác nhau. Như thường xuyên hoạt động tại các bệnh viện phụ sản, phòng khám thai tư nhân hoạt động trên địa bàn Bình Dương, TP.HCM. Sau khi mua trẻ sơ sinh, Như lên các trang mạng xã hội, chủ yếu là các hội nhóm, nhóm kín Zalo do Như tạo, để rao bán các bé vừa mua được với giá từ 35 - 60 triệu đồng/bé. Kèm theo mỗi bé là bộ hồ sơ giả gồm giấy chứng sinh, giấy xác nhận ADN, giấy khai sinh… được Như bán với giá từ 30 - 40 triệu đồng/bộ nhằm hợp thức hóa nguồn gốc các bé nếu khách mua có nhu cầu...

Như khai từ tháng 2.2022 đến khi bị bắt, Như đã mua, bán 6 trẻ sơ sinh cùng các bộ hồ sơ giả. Đáng nói hơn là khi bắt đầu “hành nghề”, Như cũng đã bán đứa con ruột của mình ngay sau khi chào đời. Vụ án được mở rộng điều tra, những ngày sau đó, ban chuyên án tiếp tục bắt khẩn cấp Như và Chu Thị Cúc Phương (40 tuổi, ngụ Khánh Hòa), Nguyễn Thị Thùy Dương (21 tuổi, ngụ Bạc Liêu). Ngày 22.8, công an tiếp tục bắt khẩn cấp 4 nghi phạm khác ở Long An, Bến Tre, Đồng Tháp có hành vi mua bán con đẻ của mình.

Các nghi phạm khai nhận đã thực hiện mua bán 31 trẻ sơ sinh, trong đó có nhiều trẻ là con đẻ của các nghi phạm. Ngoài ra, những người này khai nhận bên cạnh môi giới mua bán trẻ sơ sinh thì còn tổ chức “dịch vụ nuôi đẻ”. Khi các bà mẹ mang bầu có nhu cầu bán con thì Chu Thị Cúc Phương sẽ tập hợp họ tại nhà của mình (ở Đắk Nông) để nuôi chờ đến ngày sinh.

Không thể chấp nhận được

“Đọc bài viết trên Thanh Niên mà bàng hoàng. Làm sao lại có thể mua bán trẻ sơ sinh, bán cả con đẻ của mình được? Quá phẫn nộ, không thể chấp nhận được! Không biết họ nghĩ gì, lòng có cảm thấy bất an không khi làm những điều đến trời đất cũng ngao ngán? Cảm ơn Công an tỉnh Bình Dương đã triệt phá đường dây này”, bạn đọc (BĐ) Van Man bức xúc viết.





Nhiều BĐ khác cũng phẫn nộ trước hành vi mua bán trẻ sơ sinh. BĐ Trinh Cuong cho biết: “Họ đã làm chuyện phạm pháp thì buộc phải nhận lãnh hậu quả. Còn việc “bán đứa con ruột của mình ngay sau khi chào đời...” thì quả là nhẫn tâm. Không có tình yêu của người mẹ hay sao?”. BĐ lamlieu0209 bức xúc: “Thật không tin nổi vì đồng tiền mà họ mua bán cả trẻ sơ sinh. Các cháu thật đáng thương”. BĐ intuanchauxxxx@gmail.com chỉ biết thốt lên: “Ác quá, không thể chấp nhận được”. Còn BĐ Nguyen Huu Le thì đề nghị: “Thiết tha mong các cơ quan chức năng xử thật nặng bọn buôn người dã man này, nhằm triệt phá hết đường dây người mất nhân tính này”. BĐ Tri Gia cũng bức xúc: “Đây có phải là những con người nữa không?”.

Cần làm rõ mục đích của những người mua trẻ sơ sinh

Đó là ý kiến của khá nhiều BĐ khi nói về đường dây mua bán trẻ sơ sinh này. BĐ Han cho biết: “Tôi rất mong các anh công an làm rõ việc người ta mua trẻ sơ sinh để làm gì. Vì hiếm muộn, khao khát có con để nuôi? Vì tiền mà mua đi bán lại? Hay vì lý do nào khác? Còn rất nhiều điều mong công an điều tra làm rõ. Nhưng cho dù vì là gì đi nữa thì hành vi mua bán trẻ con là phạm pháp rồi”.

BĐ Mười Bảy thì lưu ý: “Cần điều tra những đứa trẻ đã bị bán đi. Tôi không nghĩ những người mua chỉ đơn giản là muốn nhận nuôi”. BĐ Lee Vuong cũng quan tâm: “Các trẻ bị bán giờ thế nào? Cần làm rõ mục đích để xác định đúng tội danh”. BĐ Tuong N.N thì lo lắng: “Những đứa trẻ bị mua bán trong đường dây này giờ sẽ được xử lý như thế nào, ai nhận nuôi, nuôi ở đâu, rồi tương lai của chúng sẽ ra sao? Rất mong các cơ quan chức năng quan tâm chu đáo, tạo mọi điều kiện để giúp các cháu thực sự có một gia đình hợp pháp, hợp lệ và có cuộc sống hạnh phúc”.

Trong khi đó, BĐ Hoàng Thị Bích Liên đề nghị: “Phải trừng trị kẻ mua bán người và cũng cần có chế tài xử lý nghiêm những người mẹ vô lương tâm bán đứa con của mình”.