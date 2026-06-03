Lăng kính bạn đọc: Nhắc nhau khám sức khỏe định kỳ

Như Thanh Niên đã thông tin, TP.HCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức khám sức khỏe (KSK) định kỳ cho người dân trên địa bàn năm 2026. Kế hoạch này nhằm thực hiện Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; nghị quyết của Chính phủ, quyết định của Bộ Y tế về KSK định kỳ hoặc khám sàng lọc miễn phí ít nhất 1 lần/năm cho người dân.

Kế hoạch của UBND TP.HCM triển khai nhắm mục tiêu người dân tại 168 phường, xã, đặc khu được tiếp cận dịch vụ y tế có chất lượng, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện, lấy phòng bệnh và phát hiện sớm làm trọng tâm. Từ năm 2026, 100% người dân được KSK định kỳ miễn phí ít nhất 1 lần/năm. Kết quả KSK được cập nhật vào sổ/hồ sơ sức khỏe điện tử để quản lý sức khỏe theo vòng đời, góp phần giảm gánh nặng chi phí y tế.

Tầm soát bệnh cho công nhân, người lao động trên địa bàn TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Trả lời câu hỏi của PV Thanh Niên về việc nếu người dân không đi khám thì làm sao quản lý được 100% sức khỏe dân số, PGS-TS Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, cho biết: "Chúng tôi không đặt vấn đề bắt buộc hay cưỡng ép người dân đi khám. Cách làm đúng là thuyết phục, tạo thuận lợi và làm cho người dân thấy việc KSK có lợi cho chính mình. Thực tế, nhiều người không đi khám không phải vì không quan tâm sức khỏe, mà vì bận mưu sinh, ngại chờ đợi, không biết khám ở đâu, hoặc nghĩ rằng chưa có triệu chứng thì chưa cần khám. Nếu tạo được thuận tiện, dịch vụ tốt và kết quả thuyết phục, tạo được niềm tin, chắc chắn người dân sẽ tham gia đông đủ".

Bài toán về năng lực

Đa số bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên đánh giá mục tiêu 100% người dân được KSK có đạt được hay không sẽ phụ thuộc rất nhiều vào năng lực y tế cơ sở.

BĐ Minh Nghĩa nêu: "Câu hỏi về sự tự nguyện tham gia KSK định kỳ của người dân theo tôi sẽ được giải đáp từ một tình huống giả định thế này: Tôi có hẹn với bạn bè nhưng tạm hoãn. Trong lúc chờ đợi, tôi bèn chọn đi KSK vì rất tiện, trạm y tế phường ngay gần nhà, bước vài bước là tới, đi lúc nào cũng được. Tôi thấy KSK ở y tế phường rất tốt, đã đi nhiều lần và trở thành thói quen…".

Tình huống giả định của BĐ Minh Nghĩa nhận được sự tán đồng của nhiều BĐ khác khi chỉ ra điểm quan trọng là phải xây dựng năng lực y tế cơ sở, y tế cộng đồng đủ đáp ứng nhu cầu KSK định kỳ như một thói quen của người dân.

BĐ Van Dong Nguyen đặt vấn đề: "Nhiều bệnh viện hiện nay gặp tình trạng quá tải, nhân lực không đủ, thiếu mặt bằng. Trong khi đó, ở các trạm y tế cấp phường, xã thì bệnh nhân ít nên không có bác sĩ giỏi vì họ đa số làm ở các bệnh viện lớn. Có nên cử chuyên gia, bác sĩ giỏi luân phiên về hỗ trợ đào tạo nhân lực và kết hợp khám cho bệnh nhân ở trạm y tế phường để thuyết phục được người dân địa phương?".

Nhiều BĐ lưu ý năng lực y tế cơ sở không chỉ nằm ở góc độ chuyên môn mà còn cần quan tâm đến thái độ, chất lượng dịch vụ. "Để người dân có thói quen đi KSK thì cần tạo điều kiện, tạo cảm giác thoải mái khi họ chủ động KSK. Chứ nếu phải đi bệnh viện mà gặp từ bác sĩ đến y tá hỏi gì cũng bị cáu gắt, nạt nộ thì đến thường xuyên để làm gì", BĐ Luat Ton nêu ý kiến.

Cần nỗ lực của toàn xã hội

Đồng thuận với nhận định "mục tiêu 100% người dân được KSK là thách thức không nhỏ", đa số BĐ đánh giá việc thực hiện mục tiêu này không thể chỉ là câu chuyện riêng của ngành y tế. "Để giải bài toán KSK cho 15 triệu dân TP.HCM trong năm 2026 phải có sự tham gia của cả cộng đồng, của toàn xã hội. Con cái động viên cha mẹ, ông bà; vợ chồng nhắc nhau… Rồi các tổ chức, đoàn thể cũng cần tham gia, rộn ràng và thường xuyên mới được", BĐ Hoai Thương viết.

BĐ Lam Nguyen hiến kế thêm: "Các phường có thể lấy mặt bằng công viên, quảng trường để dựng các điểm KSK dã chiến, tiến hành khám bệnh cho người dân trong 10 ngày, từ thứ 6 tuần này đến tối chủ nhật tuần sau. Chia các khung giờ phù hợp, lấy mẫu máu và nước tiểu thì cần lấy trong buổi sáng, với khâu chụp X-quang phổi, siêu âm và các nội dung khám khác thì lấy thứ tự theo khu phố là ổn. Nói chung tôi tin trong 10 - 20 ngày là một phường có thể hoàn tất khâu KSK định kỳ cho người dân".

BĐ Lưu Văn Tuấn bày tỏ mong muốn: "Phát động những đợt ra quân hưởng ứng mục tiêu KSK toàn dân, thông qua những hoạt động thiết thực, hiệu quả, miễn phí. Những hoạt động như vậy không chỉ mang giá trị hỗ trợ tạm thời mà còn đóng góp lâu dài vào sự phát triển thể chất, tinh thần của thế hệ tương lai".