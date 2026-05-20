Lăng kính bạn đọc: Mong phố đêm không thành sản phẩm lỗi

Như Thanh Niên đã thông tin, phố đi bộ và khu phố mua sắm về đêm được xây dựng, vận hành ở Nghệ An sau một thời gian ngắn náo nhiệt đã phải dừng hoạt động vì vắng khách.

Cụ thể, phố đi bộ tại P.Trường Vinh khai trương vào tháng 5.2023 với 3 tuyến phố, hoạt động vào tối thứ sáu và thứ bảy hằng tuần, do UBND TP.Vinh (cũ) vận hành, với kỳ vọng trở thành điểm nhấn của du lịch đô thị, góp phần thúc đẩy kinh tế đêm. Thời gian đầu, các tuyến phố đi bộ này rất nhộn nhịp vì còn mới lạ. Nhưng rồi, chỉ sau một thời gian ngắn, lượng khách giảm dần, có thời điểm rất đìu hiu. Sau khi thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, tháng 7.2025, phố đi bộ này phải đóng cửa vì không còn cơ quan nào vận hành.

Phố đêm Cao Thắng (Nghệ An) đìu hiu sau một thời gian hoạt động, nay gần như đã đóng cửa ẢNH: Q.AN

Tương tự, năm 2019, UBND TP.Vinh (cũ) xây dựng phố đêm Cao Thắng (trước chợ Vinh) với kỳ vọng tạo điểm nhấn không gian đô thị, phục vụ nhu cầu mua sắm, giải trí, tham quan cho cư dân và khách du lịch. Trước khi hoạt động, phố đêm này được đầu tư nhiều tỉ đồng. Thế nhưng, sau những ngày đầu khai trương nhộn nhịp, phố đêm Cao Thắng cũng rơi vào tình cảnh đìu hiu, thưa thớt. Sau giai đoạn dịch Covid-19, chính quyền địa phương nỗ lực tìm cách phục hồi song vẫn không thể vực dậy tuyến phố đêm này. Đến nay, chỉ còn một số rất ít gian hàng bán quần áo của một số tiểu thương nhưng sức mua rất hạn chế.

Đừng chạy theo phong trào

Đánh giá câu chuyện phố đêm "chết yểu" ở Nghệ An là cảnh báo rất đáng lưu tâm cho mô hình phố đêm ở nhiều địa phương khác, bạn đọc (BĐ) Báo Thanh Niên nhận định "nếu không khảo sát nhu cầu cụ thể mà chỉ mở phố đêm theo phong trào thì dễ rơi vào tình trạng đầu tư thiếu hiệu quả". BĐ Trịnh Mạnh Hoạch nêu ý kiến: "Mô hình du lịch phục vụ kinh tế đêm là cần thiết, nhưng phố đêm chỉ mạnh ở nơi nào có tiềm năng du lịch lớn, có lượng du khách ổn định trong nhiều năm, có sản phẩm địa phương đặc thù, chứ không thể mở ra na ná nhau". BĐ Nguyen Ngoc Dung nhận xét thêm: "Ông bà mình nói rồi, thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, đâu có được!".

Nhiều BĐ bày tỏ sự thất vọng khi mô hình phố đêm đang "bỏ quên yếu tố trải nghiệm". BĐ Thuy Le nêu: "Chợ đêm, phố đêm muốn đông khách thì phải có ẩm thực phong phú, sản phẩm mới lạ, đặc thù. Chứ phố đêm, chợ đêm mà treo ba cái quần áo tòng teng, có gì vui?".

BĐ Diep Vuong cho rằng sự nghèo nàn về ý tưởng và sản phẩm đang kéo chân mô hình phố đêm: "Lạ lùng khi chợ đêm, phố đêm ở nhiều địa phương kém sáng tạo một cách giống nhau, hàng hóa/ẩm thực kém chất lượng cũng y chang nhau. Cá nhân tôi thấy chợ đêm, phố đêm hiện nay chưa trở thành điểm sáng du lịch và có lẽ đóng góp kinh tế cũng hạn chế".

Thay đổi nếp nghĩ BĐ Foxpro24 bức xúc: "Nói là kinh tế đêm, nghe thì ghê gớm. Nhưng thực chất ai đã từng mua hàng hóa ở các khu chợ đêm, phố đêm này sẽ biết. Không rõ có cơ quan nào kiểm tra, quản lý chất lượng hay không?".

BĐ Ha Hoang nhận xét: "Mô hình kinh tế đêm đang rất cần các nhà quản lý kinh tế xây dựng những bộ quy tắc, quy định để hoạt động hợp lệ, kiểm soát chất lượng, kích cầu hiệu quả, tránh lãng phí. Bắt đầu từ mô hình phố đêm, chợ đêm, chúng ta có thể tham khảo những nước như Thái Lan, Singapore, Campuchia đang thực hiện tốt".

BĐ Triều Khuất đánh giá nếu không thay đổi nếp nghĩ, nếp làm thì mô hình chợ đêm, phố đêm dễ trở thành một sản phẩm du lịch lỗi: "Tiềm năng du lịch trước hết là khai thác yếu tố thiên nhiên tạo hóa. Với yếu tố nhân tạo nếu không đủ đột phá, sáng tạo thì dễ sớm nở tối tàn". Cùng nhận định, BĐ Cuong Hoang lưu ý: "Phải thực sự thay đổi trong tư duy điều hành để mô hình phố đêm, chợ đêm không cứ mãi là con đường bán hàng rong".