Xử nghiêm tài xế xe khách, xe tải sử dụng ma túy

Như Thanh Niên đã đưa tin, Cục CSGT Bộ Công an vừa có cảnh báo về tình trạng tài xế điều khiển ô tô sử dụng ma túy. Theo đó, chỉ trong 2 ngày 13 và 14.2 vừa qua, các lực lượng thuộc Cục CSGT tuần tra kiểm soát trên các tuyến cao tốc đã phát hiện liên tiếp 5 trường hợp tài xế sử dụng ma túy.

Đại tá Nguyễn Quang Nhật, Trưởng phòng Hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, cho biết việc lái xe sử dụng ma túy và các chất kích thích khác là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Năm 2021, lực lượng CSGT toàn quốc đã phát hiện, xử lý 161.324 trường hợp tài xế vi phạm nồng độ cồn, tước bằng lái đối với 1.802 trường hợp dương tính với ma túy.

Trong diễn biến khác, Bộ Công an đã ban hành kế hoạch về chuyên đề “Xử lý người điều khiển xe trên đường mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn” để đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Kế hoạch được thực hiện từ ngày 1.3 đến hết 31.12.2022.

Cần thường xuyên mở chuyên đề

“Theo tôi, Bộ Công an nên thường xuyên mở chuyên đề này để mọi người dân đều an tâm khi ra đường, chứ theo kế hoạch, thực hiện từ ngày 1.3 đến hết ngày 31.12.2022 thì ít quá. Hiện nay, nói thật, ra đường thấy xe cộ chạy ào ào mà sợ. Nhiều phụ huynh có con lớn cũng cứ phải tự mình chở con đến trường, phần lớn là không an tâm với tình hình giao thông hiện nay”, bạn đọc (BĐ) Ngọc Tiến chia sẻ.

Cùng ý kiến, BĐ Hiep Nguyen nhận định: “CSGT đã thật sự cứu biết bao nhiêu sinh mạng của những người dân vô tội. Tôi hy vọng chiến dịch này sẽ tiếp tục mãi để thật sự mang lại niềm an vui và hạnh phúc cho mọi gia đình và nhất là sẽ không còn những đứa con mồ côi hay sự mất mát người thân trong gia đình chỉ vì tai nạn giao thông”.





BĐ Phúc mong mỏi: “Cần làm sao để xây dựng được văn hóa giao thông trong mọi người. Chứ hiện nay nhiều lúc thấy buồn. Những người ngang nhiên đi ngược chiều lại được những người đi đường khác cảnh báo “công an kìa” để khỏi bị phạt. Hay nhiều người dừng đèn đỏ thì bị xe đằng sau tông vào đuôi xe kèm theo tiếng càu nhàu “còn đèn vàng mà sao dừng?””.

Đề nghị tước bằng lái vĩnh viễn đối với tài xế sử dụng ma túy

Nhiều BĐ cho rằng cần thiết phải nâng mức phạt đối với các vi phạm luật giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn, dương tính với ma túy mà vẫn lái xe. BĐ Sơn Hoàng cho rằng: “Sử dụng ma túy hay rượu bia là mối nguy hại cho người tham gia giao thông. Cần phải xử lý nghiêm và thu hồi bằng lái vĩnh viễn”. BĐ Đoan Tran đề nghị: “Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, nên tước bằng vĩnh viễn với các tài xế sử dụng ma túy mới đủ sức răn đe”.

Trong khi đó, BĐ khanhhoatrinhxxx@yahoo.com cảnh báo: “Chỉ riêng “văn hóa lái xe” phóng nhanh, lấn làn vượt ẩu, chèn ép xe nhỏ hơn của nhiều tài xế xe tải, xe khách cũng cần được báo động, để đưa ra những biện pháp ngăn chặn, chứ đâu phải đợi đến khi phát hiện họ sử dụng chất kích thích”.

“Không chỉ đối với tài xế xe khách, xe tải, mà đối với những người đi xe máy cũng phải được kiểm tra nồng độ cồn, có sử dụng ma túy không, và cũng phải phạt nặng các trường hợp vi phạm. Phải làm thường xuyên, liên tục như là không thấy đội mũ bảo hiểm là phạt. Có như vậy mới hình thành được văn hóa giao thông: Đã bia rượu thì tuyệt đối không lái xe!”, BĐ Bá Nguyên viết.