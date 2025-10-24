Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống Cộng đồng

Lạng lách trước đầu ô tô, nam thanh niên bị CSGT TP.HCM phạt 9 triệu

Vũ Phượng
Vũ Phượng
24/10/2025 06:00 GMT+7

Chạy xe máy lạng lách trước đầu ô tô, 1 nam thanh niên ở TP.HCM bị CSGT phạt 9 triệu, tước bằng lái 11 tháng.

Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) cho biết, lực lượng vừa xử phạt 1 nam thanh niên 9 triệu vì chạy xe máy lạng lách trước đầu ô tô.

Lạng lách trước đầu ô tô, nam thanh niên bị CSGT TP.HCM phạt 9 triệu - Ảnh 1.

Từ clip xuất hiện trên mạng, CSGT đã tìm ra người lái xe lạng lách

ẢNH: PC08

Theo đó, thông qua công tác nắm tình hình trên mạng xã hội, Trạm CSGT Quốc lộ 13 thuộc phát hiện một clip ghi lại cảnh người thanh niên điều khiển xe mô tô biển số 61G1 - 638.xx chạy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 13 (phường Bến Cát, TP.HCM) gây mất trật tự an toàn giao thông.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm CSGT Quốc lộ 13 đã xác minh, yêu cầu người điều khiển xe mô tô nêu trên là T.T.V (34 tuổi, ở phường Long Nguyên, TP.HCM) đến trụ sở làm việc để làm rõ hành vi vi phạm.

Làm việc với CSGT, T.T.V thừa nhận là người trực tiếp điều khiển xe mô tô hai bánh biển số 61G1 - 638.xx chạy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ 13 vào khoảng 19 giờ ngày 22.10.2025.

Căn cứ Nghị định 168/2024, CSGT đã lập biên bản phạt T.T.V về hành vi: "Điều khiển xe mô tô chạy lạng lách, đánh võng trên đường bộ" với mức xử phạt vi phạm hành chính là 9 triệu đồng, đồng thời tước quyền sử dụng bằng lái xe 11 tháng.

Lạng lách trước đầu ô tô, nam thanh niên bị CSGT TP.HCM phạt 9 triệu - Ảnh 2.

Chạy xe máy lạng lách bị CSGT phạt 9 triệu qua clip trên mạng xã hội

ẢNH: PC08

Trong thời gian tới, nếu tái phạm hành vi này, T.T.V sẽ bị tịch thu phương tiện theo quy định hiện hành.

CSGT TP.HCM khuyến cáo người dân tuyệt đối không thực hiện, không cổ súy hoặc đăng tải các hành vi vi phạm pháp luật giao thông lên mạng xã hội. Các hành vi "lạng lách, đánh võng" tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng và sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

