Lạng Sơn: Di tích động Nhị Thanh bị ô nhiễm, vắng khách

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại động Nhị Thanh (P.Tam Thanh, Lạng Sơn) vào chiều 1.11 và 4.11 cho thấy, dù là cuối tuần hay ngày thường, nơi đây vẫn trong tình trạng vắng du khách. Đáng chú ý, dòng suối Ngọc Tuyền chảy qua động bị ô nhiễm nặng do nước thải và bùn đất từ khu dân cư đổ về. Càng đi sâu vào trong, mùi hôi, tanh nồng bốc lên càng đậm đặc.

Động Nhị Thanh có khung cảnh đẹp, nằm trong quần thể danh thắng được mệnh danh là "đệ nhất bát cảnh xứ Lạng", được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1962 ẢNH: LONG QUYỀN

Dòng nước nhỏ, địa hình suối thiếu bằng phẳng khiến nhiều đoạn nước ứ đọng lâu ngày, làm không khí càng thêm nặng mùi. Tại khu vực cổng sau của động, một vũng nước thải lớn tích tụ lâu ngày bốc mùi hôi, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt của cư dân xung quanh.

Bà H.T.P (72 tuổi), người dân sinh sống tại khu vực cổng sau động Nhị Thanh từ năm 1978, cho biết trước kia khu vực này chỉ có vài hộ gia đình sinh sống, dòng suối chảy vào động rất trong lành.

"Những ngày thời tiết nóng bức, chúng tôi thường vào động nghỉ trưa và rửa chân tay ở dòng suối. Theo thời gian, đô thị phát triển, dân cư đông đúc hơn khiến nước thải chảy vào trong động, tích tụ, gây ô nhiễm nghiêm trọng", bà P. chia sẻ.

Nước chảy vào suối Ngọc Tuyền từ cổng sau của động, đường Ngô Thì Sỹ. Cổng này được đóng kín, phía dưới chân cổng là vũng nước tù đọng, bốc mùi hôi tanh.

ẢNH: LONG QUYỀN

Do ở gần cửa động, những ngày nắng nóng, mùi hôi hám xông lên làm cuộc sống gia đình bà P. bị ảnh hưởng. Bà mong muốn chính quyền địa phương sớm hoàn thiện các giải pháp cải tạo dòng nước nhằm thu hút du khách và trả lại môi trường sống trong lành cho người dân.

Bà Vũ Thị Hương (68 tuổi, chuyển đến sống tại khu vực này từ năm 1984) cho biết, trước đây nguồn nước nơi đây rất trong. Vừa qua, khi chính quyền địa phương tiến hành nạo hút nguồn nước tù đọng, mùi hôi có giảm bớt nhưng vẫn cần giải pháp lâu dài để xử lý triệt để.

"Mặc dù chính quyền đã hút nước đọng, nhưng nguồn nước thải vẫn liên tục chảy về và bốc mùi trở lại. Mùa khô ít nước thì hình thành các vũng đọng, gây mùi khó chịu; mùa mưa nước lưu thông tốt thì bớt mùi hơn", bà Hương nói.

Trước thực trạng trên, ông Đinh Trọng Kiên, Chủ tịch UBND phường Tam Thanh, cho biết, thời gian qua chính quyền đã tích cực triển khai song song việc nạo vét, cải tạo hồ Phai Loạn và động Nhị Thanh. Tại động Nhị Thanh, dự kiến công tác nạo vét, hút bùn và xử lý nước thải sẽ hoàn thành trước ngày 15.11.

Dòng suối Ngọc Tuyền trong động bị ô nhiễm, bốc mùi khó chịu do nước thải sinh hoạt từ các khu dân cư đổ về ẢNH: LONG QUYỀN

Để chống tái ô nhiễm sau nạo vét, địa phương sẽ bơm nước từ sông Kỳ Cùng vào hồ Phai Loạn. Khi mực nước trong hồ đạt yêu cầu sẽ chảy vào động Nhị Thanh. Đây sẽ là nguồn nước sạch thau rửa thường xuyên, ngăn chặn tình trạng ứ đọng và ô nhiễm trong di tích.

Về tình trạng vắng khách, ông Kiên thông tin, động Nhị Thanh vốn ít lượt khách tham quan hơn so với động Tam Thanh, nơi không xảy ra ô nhiễm.

Ông Nguyễn Đình Trung, Trưởng phòng Quản lý hạ tầng xây dựng và giao thông (Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn), cho biết, dự án cải tạo động Nhị Thanh sử dụng nguồn vốn xã hội hóa theo chủ trương của UBND tỉnh Lạng Sơn.

Chính quyền địa phương đang thực hiện các bước cải tạo, xử lý, để dòng suối Ngọc Tuyền trong lành, thu hút khách du lịch và cải thiện cuộc sống người dân ẢNH: LONG QUYỀN

Hiện tuyến đường ống dẫn nước từ hồ Phai Loạn đến động Nhị Thanh đã hoàn thiện. Doanh nghiệp tài trợ đang tiến hành lắp đặt 2 trạm bơm, dự kiến đến ngày 20.12, sẽ hoàn thành.

Trước đó, ngày 14.4.2026, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành Văn bản số 2897/VP-KTCN về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại Khu di tích quốc gia động Nhị Thanh và hồ Phai Loạn; trong đó giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, đánh giá hiện trạng và đề xuất phương án xử lý.

Danh lam thắng cảnh Nhị Thanh (Lạng Sơn) nằm trong quần thể di tích bao gồm: chùa Tam Thanh, núi Tô Thị, thành nhà Mạc... với hệ thống hang động kỳ thú trong dãy núi đá vôi, được xếp hạng di tích quốc gia từ năm 1962.

Trong động có chùa Tam Giáo, trên đỉnh vòm động có tượng Ngô Thì Sĩ - người có công phát hiện ra động Nhị Thanh khi đảm nhiệm vị trí Đốc trấn Lạng Sơn giai đoạn 1777 - 1780. Các vách đá tại đây còn lưu giữ nhiều bút tích, văn bia có giá trị lịch sử và là nguồn tư liệu rất quý giá.