Khắc phục xong ô nhiễm, nhà máy Wood Pellets ở Quảng Ngãi vận hành trở lại

Ngày 14.7, ông Võ Quốc Nam, Phó chủ tịch UBND xã Bình Sơn (Quảng Ngãi), cho biết Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu đã hoàn thành việc khắc phục các tồn tại của hệ thống xử lý chất thải tại nhà máy Wood Pellets (sản xuất viên nén sinh khối).

Sau khi doanh nghiệp chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính và thực hiện các biện pháp khắc phục theo yêu cầu của cơ quan chức năng, UBND xã Bình Sơn đã cho phép nhà máy vận hành thử nghiệm trở lại hệ thống xử lý khí thải theo quy định.

Bên trong nhà máy Wood Pellets ở Khu kinh tế Dung Quất ẢNH: HẢI PHONG

"Hiện tại, chính quyền địa phương đã cho doanh nghiệp hoạt động vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý khí thải tại nhà máy Wood Pellets. Công ty được phép vận hành thử nghiệm trở lại từ ngày 9.7 theo quy định của pháp luật", ông Nam nói.

UBND xã Bình Sơn cũng yêu cầu Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu trong quá trình vận hành thử nghiệm cũng như khi đi vào hoạt động chính thức phải thực hiện nghiêm các quy định trong giấy phép môi trường số 132/GPMT-UBND do UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp.

Đồng thời, doanh nghiệp phải thường xuyên duy trì vận hành, theo dõi các công trình xử lý chất thải, đặc biệt là hệ thống xử lý khí thải đã được cải tạo, nâng cấp; kịp thời phát hiện, điều chỉnh các vấn đề phát sinh, bảo đảm khí thải đầu ra đạt quy chuẩn môi trường trong suốt quá trình hoạt động.

Điều chỉnh nhiên liệu, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó giám đốc Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu, cho biết sau khi nhà máy tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp đã tập trung xác định nguyên nhân phát sinh ô nhiễm và triển khai các giải pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Nhật Tiến, Phó giám đốc Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu (bìa trái), giới thiệu về nguyên liệu đốt lò đã được xử lý ẢNH: HẢI PHONG

Theo ông Tiến, một trong những nguyên nhân khiến khí thải phát sinh vượt quy chuẩn là do trước đây nhà máy sử dụng dăm gỗ có độ ẩm cao, không đồng đều làm nhiên liệu đốt. Quá trình đốt khiến lượng hơi nước bốc lên lớn, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống xử lý khí thải.

Để khắc phục, doanh nghiệp đã chuyển sang sử dụng dăm gỗ sau sấy với độ ẩm khoảng 10% làm nhiên liệu đốt, giúp quá trình cháy ổn định hơn.

Bên cạnh đó, trước tình trạng nhiệt độ vùng đốt chưa đạt yêu cầu, lượng gió cấp vào lò chưa tối ưu dẫn đến phát sinh khí carbon monoxit (CO), công ty đã lắp đặt thêm quạt cấp oxy cho thân lò và điều chỉnh quy trình vận hành nhằm bảo đảm nhiên liệu được đốt cháy hoàn toàn.

Các ống xả thải trong nhà máy Wood Pellets ẢNH: HẢI PHONG

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng bổ sung thêm bể hấp thụ, tăng diện tích chứa để nâng cao hiệu quả dập bụi, giảm lượng hơi nước phát sinh theo dòng khí thải ra môi trường. Chiều cao ống khói tại nhà máy cũng được nối dài thêm 3 m nhằm tăng khả năng phát tán hơi nước lên cao.

Song song với việc cải tạo hệ thống, Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu đã thuê đơn vị có chức năng lấy mẫu, phân tích các thông số khí CO tại các dòng khí thải số 11, 12, 13 để đánh giá hiệu quả sau khi điều chỉnh hệ thống đốt.

Ông Nguyễn Nhật Tiến nói về việc sử dụng dăm gỗ sau sấy với độ ẩm khoảng 10% làm nhiên liệu đốt, giúp quá trình cháy ổn định hơn

ẢNH: HẢI PHONG

Qua kiểm tra hồ sơ, khảo sát thực tế tại hiện trường và kết quả phân tích mẫu khí thải, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ngãi thông báo Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu đã hoàn thành việc cải tạo, nâng cấp hệ thống xử lý khí thải.

Kết quả quan trắc tại dòng khí thải số 13 cho thấy các thông số, gồm CO và bụi tổng (PM), Sulfur Dioxide (SO₂), Nitrogen Oxides (NOₓ) đều đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường hiện hành.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường đề nghị doanh nghiệp tiếp tục vận hành ổn định các công trình xử lý chất thải; thực hiện đầy đủ các nội dung trong giấy phép môi trường và các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường.

Từng bị yêu cầu dừng công đoạn gây ô nhiễm

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ ngày 20.4, chính quyền xã Bình Sơn đã có văn bản đề nghị Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất hỗ trợ lấy mẫu quan trắc môi trường đối với nhà máy Wood Pellets của Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu.

Kết quả lấy mẫu ngày 6.5 cho thấy tại hệ thống sấy số 3, nồng độ khí CO vượt quy chuẩn 1,43 lần, với mức đo được 1.142 mg/Nm³. Trong lần đo vào buổi chiều cùng ngày, nồng độ CO tiếp tục vượt quy chuẩn 1,06 lần, ở mức 850 mg/Nm³.

Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu nâng chiều cao ống khói tại nhà máy lên 3 m ẢNH: HẢI PHONG

Theo cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi, khí CO phát sinh chủ yếu trong quá trình đốt, sấy nguyên liệu gỗ khi xảy ra hiện tượng cháy chưa hoàn toàn.

Trước tình trạng này, UBND xã Bình Sơn đã yêu cầu Công ty CP Năng lượng sáng tạo Á Châu tạm dừng các công đoạn sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm; đồng thời rà soát, đánh giá toàn diện hệ thống xử lý khí thải, xác định nguyên nhân, xây dựng phương án nâng cấp công nghệ và thực hiện các giải pháp khắc phục.