Thế giới

Lãnh án 18 năm tù vì ‘thêm số 0’ vào tờ séc

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
30/12/2025 20:31 GMT+7

Một quản lý chung cư tại Hồng Kông vừa bị tuyên án 18 năm tù với nhiều tội danh chiếm đoạt tài sản, tổng số tiền lên đến hơn 61 triệu HKD (khoảng 205 tỉ đồng).

Tòa án thượng thẩm Hồng Kông ngày 30.12 đã tuyên án 18 năm tù với bị cáo Wong Wai-lung (Hoàng Vĩ Long, 53 tuổi) về những tội danh liên quan lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trong hơn 10 năm ông làm quản lý sổ sách tài chính ở khu chung cư Thái Minh Uyển (Hồng Kông), từ năm 2011 - 2021, South China Morning Post đưa tin.

Hoàng Vĩ Long thừa nhận đã kê khống số tiền trong các tờ séc hoàn phí hoạt động đã được ban quản trị chung cư ký. Sau khi tờ séc có chữ ký hợp lệ, bị cáo âm thầm viết thêm một số 0 vào cuối số tiền để tăng giá trị lên gấp 10 lần trước khi đem đi rút tiền mặt.

Ngoài ra, bị cáo còn làm giả sổ tiết kiệm, sao kê ngân hàng và thư từ xác nhận, trước khi bàn giao cho công ty kiểm toán.

- Ảnh 1.

Bên ngoài tòa thượng thẩm tại Hồng Kông

ẢNH: SOUTH CHINA MORNING POST

Vụ việc bị phanh phui vào tháng 5.2021, khi đợt kiểm toán định kỳ phát hiện khoản thâm hụt đến gần 50 triệu HKD của 3 trong số 10 tài khoản ngân hàng của khu chung cư. Công ty kiểm toán đã lập tức trình báo cảnh sát. Một tuần sau đó, Hoàng Vĩ Long thú nhận với ban quản trị rằng ông đã biển thủ tài sản của chung cư trong hơn 10 năm và đã mất sạch tiền vì đánh bạc.

Điều tra của cảnh sát cho thấy từ tháng 3.2011 - 6.2021, Hoàng đã biển thủ 910.000 HKD đến 36,5 triệu HKD từ 5 tài khoản ngân hàng. Bị cáo đã mang số tiền đi cá độ tại câu lạc bộ đua ngựa ở Hồng Kông (HKJC), với hồ sơ thua lỗ lên đến 10,9 triệu HKD.

Dữ liệu xuất nhập cảnh cũng cho thấy từ năm 2011 đến 2019, Hoàng đã sang "kinh đô sòng bạc" Ma Cao tổng cộng 59 lần. Tại thời điểm bị bắt, bị cáo không còn tài sản nào, số dư tài khoản ở mức tối thiểu và đang gánh khoản nợ hơn 1 triệu HKD.

Tuần trước, Hoàng Vĩ Long đã nhận tội đối với 5 tội danh trộm cắp.

“Các tình tiết cho thấy bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội một cách tinh vi và có kế hoạch kỹ lưỡng”, Thẩm phán Chan Jong-herng (Trần Trọng Hành) nhấn mạnh trong phiên tòa ngày 30.12. Thẩm phán cũng bác bỏ tình tiết giảm nhẹ do luật sư đưa ra là bị cáo đã hoàn trả 2,1 triệu HKD trước khi bị bắt.

Tòa án tuyên phạt Hoàng Vĩ Long từ 22 đến 80 tháng tù cho mỗi tội danh. Do tính chất nghiêm trọng, các mức án được thi hành cộng dồn, tổng cộng hình phạt tối đa bị cáo nhận là 18 năm tù.

