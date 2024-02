Lãnh án tù vì mang súng đi đòi nợ

Ngày 21.2, TAND tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Ngọc Tài 1 năm 6 tháng tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Văn Phúc (cùng 20 tuổi, cùng ngụ TP.Rạch Giá, Kiên Giang) 13 tháng tù về tội sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Đây là 2 bị cáo mang súng đi đòi nợ.

Hai bị cáo Trần Ngọc Tài (trái) và Nguyễn Văn Phúc tại phiên tòa CTV

Theo cáo trạng, chiều 19.3.2023, Tài chạy xe máy vào khu đô thị Tây Bắc (TP.Rạch Giá) chơi thì gặp Phúc. Biết Tài có súng, Phúc hỏi mượn để đi đòi nợ.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, Phúc đến nhà đón Tài. Cả 2 mang súng, đạn rồi cùng 3 người khác đến quán L.Đ trên đường Lê Thị Hồng Gấm (thuộc P.Vĩnh Thanh, TP. Rạch Giá) tìm người đòi nợ. Đến nơi, Phúc vào quán thì xảy ra mâu thuẫn với M.T.T.

Nghe nói phía M.T.T có người mang búa ra đối phó, Phúc liền giật súng của Tài bắn chỉ thiên 1 phát. Được mọi người can ngăn, cả nhóm của Phúc bỏ về.

Qua điều tra, Công an TP.Rạch Giá thu giữ của Tài 1 khẩu súng và 6 viên đạn. Kết quả giám định, đây là súng quân dụng. Từ đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Kiên Giang khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phúc và Tài.

Về nguồn gốc khẩu súng mang đi đòi nợ, Tài cho biết đã mua từ năm 2021 của người tên Tuấn với giá 3,5 triệu đồng, mang về cất giấu để phòng thân.