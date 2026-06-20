Lãnh đạo Bộ Y tế thăm, chúc mừng Báo Thanh Niên

Sáng 20.6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925 - 21.6.2026), đoàn công tác Bộ Y tế do PGS-TS Nguyễn Tri Thức dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên Báo Thanh Niên.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Tri Thức (bên trái) đại diện đoàn công tác ghi nhận những đóng góp của Báo Thanh Niên trong công tác thông tin, tuyên truyền ẢNH: NHẬT THỊNH

Tham gia đoàn có đại diện Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương, Báo Sức khỏe và Đời sống, Văn phòng Bộ Y tế phía nam.

Thứ trưởng Bộ Y tế đại diện đoàn công tác gửi lời chúc mừng đến tập thể Báo Thanh Niên, đồng thời ghi nhận những đóng góp của báo trong công tác thông tin, tuyên truyền, đặc biệt là sự đồng hành cùng ngành y tế trong thời gian qua.

Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn (áo trắng, cà vạt xanh) cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đơn vị trực thuộc, luôn tạo điều kiện để đội ngũ phóng viên tác nghiệp thuận lợi ẢNH: NHẬT THỊNH

Đại diện Bộ Y tế đánh giá, trong bối cảnh báo chí đang có nhiều thay đổi mạnh mẽ, đây cũng là cơ hội để các cơ quan báo chí tiếp tục đổi mới, phát triển và khẳng định vai trò của mình. Bộ Y tế trân trọng sự phối hợp, đồng hành của Báo Thanh Niên trong việc truyền tải thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng biên tập Báo Thanh Niên Nguyễn Ngọc Toàn cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Y tế cùng các đơn vị trực thuộc. Báo Thanh Niên luôn nhận được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của ngành y tế để đội ngũ phóng viên tác nghiệp, phản ánh kịp thời các vấn đề liên quan đến công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bộ Y tế trân trọng sự phối hợp, đồng hành của Báo Thanh Niên trong việc truyền tải thông tin chính thống, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe ẢNH: ĐỖ BÁ

Hai bên cũng chia sẻ quan điểm về mối quan hệ phối hợp giữa báo chí và ngành y tế. Trong đó, báo chí giữ vai trò phản ánh trung thực, khách quan các vấn đề xã hội; đồng thời góp phần cảnh báo sớm, truyền thông phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng.

Buổi gặp gỡ diễn ra trong không khí thân tình, cởi mở, thể hiện sự gắn bó giữa ngành y tế và Báo Thanh Niên trong công tác truyền thông vì sức khỏe nhân dân.