Lãnh đạo Cần Thơ yêu cầu xử lý nghiêm việc 'tạo khan hiếm xăng dầu giả tạo'

Ngày 10.11, tin từ UBND thành phố Cần Thơ cho biết ông Lê Công Lý, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, vừa có văn bản chỉ đạo việc bảo đảm nguồn cung và giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu những tháng cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Chỉ đạo này nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu năng lượng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, lưu thông hàng hóa cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phục vụ nhu cầu tiêu dùng dịp tết; đồng thời chủ động ứng phó từ sớm, từ xa những biến động phức tạp của tình hình địa chính trị và thị trường năng lượng thế giới.

UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu để đảm bảo nguồn cung không bị đứt gãy ẢNH: DUY TÂN

Theo đó, để giữ vững sự ổn định, UBND thành phố Cần Thơ yêu cầu Sở Công thương khẩn trương nắm bắt khó khăn, vướng mắc trong khâu tạo nguồn; đánh giá năng lực và giám sát chặt chẽ hoạt động của thương nhân đầu mối, phân phối, đại lý, nhận quyền và cửa hàng bán lẻ.

Trong đó, chú ý đến hành vi đầu cơ, găm hàng, tạo khan hiếm giả tạo, tự ý giảm thời gian bán hàng hoặc ngừng bán hàng không đúng quy định. Phân công các Đội Quản lý thị trường trực tiếp kiểm tra, giám sát các tổng kho, kho chứa xăng dầu của các thương nhân cung cấp.

Trách nhiệm của Công an thành phố Cần Thơ là kịp thời xác minh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động kinh doanh, vận chuyển, lưu thông xăng dầu. Nhất là đầu cơ, găm hàng, buôn lậu, gian lận thương mại, tung tin thất thiệt gây rối loạn thị trường.

Bên cạnh đó, lực lượng công an phải xây dựng phương án phân luồng, điều tiết giao thông hợp lý trong các khung giờ cao điểm, để tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện chuyên dụng vận chuyển xăng dầu lưu thông thông suốt, kịp thời tiếp ứng nguồn hàng cho hệ thống cửa hàng bán lẻ.

Trong khi đó, phần việc giao cho UBND các xã, phường là bám sát địa bàn, phát hiện kịp thời và thông tin ngay các cơ sở bán hàng cầm chừng, đóng cửa hoặc tự ý ngừng bán hàng. Vận động người dân không mua tích trữ, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cộng đồng.

Các thương nhân đầu mối và phân phối xăng dầu phải thực hiện đúng nghĩa vụ, không để đứt gãy nguồn cung trong hệ thống phân phối. Lưu ý, không viện lý do biến động địa chính trị thế giới, khó khăn vận chuyển hoặc chờ kỳ điều hành giá để găm hàng, trì hoãn, kéo dài thời gian xuất bán xăng dầu tại kho cho các đơn vị trực thuộc.

Đối với đại lý phân phối và cửa hàng bán lẻ, không bán xăng dầu vào vật chứa không bảo đảm an toàn và phải bán đúng giá niêm yết, chất lượng, đo lường. Khi phát hiện dấu hiệu mua gom, tích trữ trái quy định, phải có trách nhiệm kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng.



