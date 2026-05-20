Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Dự lễ viếng có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; nguyên Thủ tướng Phạm Minh Chính; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ VN Bùi Thị Minh Hoài... Tham dự lễ viếng còn có lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư và TP.Hà Nội.

Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước thành kính tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, sáng 19.5 ẢNH: TUẤN MINH

Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao vĩ đại của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại".

Sau khi vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn đã tới đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại đài tưởng niệm trên đường Bắc Sơn (Hà Nội). Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ: "Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sĩ". Trong không khí trang nghiêm, các lãnh đạo Đảng, Nhà nước bày tỏ lòng tưởng nhớ những người con ưu tú của dân tộc đã không tiếc máu xương, dũng cảm chiến đấu, hy sinh vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu Quân ủy T.Ư - Bộ Quốc phòng; Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ Công an; Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ VN TP.Hà Nội... đã đến đặt vòng hoa, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Khu vực Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) những ngày qua chứng kiến đồng bào từ mọi miền Tổ quốc hướng về Lăng Bác. Từ sáng sớm, rất đông người dân đã xếp thành hàng dài tại khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, trật tự chờ đến lượt vào Lăng viếng Bác.