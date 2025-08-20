Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Mai Hà
Mai Hà
20/08/2025 10:52 GMT+7

Sáng 20.8, trong không khí chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2.9, lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ được tổ chức trọng thể tại Hà Nội.

Tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn và Trần Quốc Vượng.

Cùng tham dự buổi lễ còn có các ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; bí thư T.Ư Đảng, nguyên bí thư T.Ư Đảng; Phó chủ tịch nước, nguyên phó chủ tịch nước;

Các phó thủ tướng Chính phủ, nguyên phó thủ tướng Chính phủ; phó chủ tịch Quốc hội, nguyên phó chủ tịch Quốc hội. Các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng;

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Đại diện thường trực đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty thuộc Đảng ủy Chính phủ...

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 3.

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

ẢNH: NHẬT BẮC

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 4.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 5.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 6.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 7.

Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm

ẢNH: TTXVN

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ - Ảnh 8.

Chương trình nghệ thuật chào mừng lễ kỷ niệm

ẢNH: TTXVN

 

