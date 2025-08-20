Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Chính phủ

Tham dự lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Chính phủ có Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Lương Cường; Thủ tướng Phạm Minh Chính; nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các nguyên Thường trực Ban Bí thư Phan Diễn và Trần Quốc Vượng.

Cùng tham dự buổi lễ còn có các ủy viên Bộ Chính trị, nguyên ủy viên Bộ Chính trị; bí thư T.Ư Đảng, nguyên bí thư T.Ư Đảng; Phó chủ tịch nước, nguyên phó chủ tịch nước;

Các phó thủ tướng Chính phủ, nguyên phó thủ tướng Chính phủ; phó chủ tịch Quốc hội, nguyên phó chủ tịch Quốc hội. Các ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, nguyên ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng;

Lãnh đạo các ban, bộ, ngành, cơ quan T.Ư, các bí thư tỉnh ủy, thành ủy, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư. Đại diện thường trực đảng ủy các tập đoàn, tổng công ty thuộc Đảng ủy Chính phủ...

Thủ tướng Phạm Minh Chính đón Tổng Bí thư Tô Lâm đến dự lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính tham quan triển lãm ảnh về truyền thống 80 năm Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ẢNH: NHẬT BẮC

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu dự lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đại biểu dự lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Thủ tướng Phạm Minh Chính đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN

Các đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ kỷ niệm ẢNH: TTXVN