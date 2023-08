Lãnh đạo doanh nghiệp, cổ đông lớn xả hàng sau giai đoạn cổ phiếu tăng cao

Nhiều cổ phiếu đã hồi phục và tăng cao trong thời gian gần đây khiến lãnh đạo và nhiều cổ đông lớn bắt đầu xả hàng. Cụ thể, ông Trần Văn Mười - Chủ tịch HĐQT tại Công ty CP Dịch vụ nông nghiệp Bình Thuận (mã chứng khoán ABS) đăng ký bán 5,85 triệu cổ phiếu ABS để giảm sở hữu từ 19,81% xuống còn 12,5% vốn điều lệ. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 14.8 đến 12.9.

Nhiều lãnh đạo đăng ký bán ra cổ phiếu sau giai đoạn hồi phục ĐÀO NGỌC THẠCH

Chỉ trong vòng 1 tháng qua, cổ phiếu ABS tăng 62,8%, từ 5.380 đồng lên 8.760 đồng/cổ phiếu. Trước đó, vào giữa tháng 7, bà Nguyễn Thị Cuối - thành viên Ban kiểm soát đã bán ra hết toàn bộ 22.000 cổ phiếu ABS. Lũy kế trong 6 tháng đầu năm 2023, công ty ghi nhận doanh thu đạt 634,35 tỉ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế ghi nhận 62,71 tỉ đồng, tăng 421,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, cổ phiếu ABS đang bị kiểm soát từ giữa tháng 5 đến nay do công ty chậm nộp báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.

Tương tự, ông Đỗ Nguyên An, thành viên HĐQT Công ty CP Xây dựng Phục Hưng Holdings (mã chứng khoán PHC) đăng ký bán 300.000 cổ phiếu PHC nhằm giảm tỷ lệ sở hữu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 10.8 đến 1.9. Nếu giao dịch thành công, ông Nguyễn An sẽ giảm sở hữu tại Phục Hưng Holdings còn 462.973 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 0,91%. Cổ phiếu PHC đã tăng gần 60% trong hơn 1 tháng qua, từ dưới 7.000 đồng lên 11.000 đồng.

Hay Tổng công ty CP Đầu tư phát triển Xây dựng - cổ đông lớn của Công ty CP Đầu tư và thương mại DIC (mã chứng khoán DIC) - đăng ký bán toàn bộ hơn 3,92 triệu cổ phiếu DIC, tương ứng tỷ lệ 15,04% vốn nhằm cơ cấu danh mục đầu tư. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 8.8 đến 31.8 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cổ phiếu DIC đã tăng lên đến 2.000 đồng trong những ngày đầu tháng 8 từ mức thấp 1.500 đồng của một tháng trước, tương đương mức tăng hơn 30%. Hiện cổ phiếu DIC quay đầu đi xuống còn 1.700 đồng. Với mức giá trên, cổ đông lớn này sẽ thu về hơn 2,7 tỉ đồng từ việc thoái vốn.

Hay ông Doãn Chí Thiên, trợ lý tổng giám đốc, đồng thời là con trai Tổng giám đốc Công ty CP Nam Việt (mã chứng khoán ANV) vừa bán ra hơn 4 triệu cổ phiếu ANV, giảm sở hữu xuống 0,05% vốn điều lệ. Giao dịch được thực hiện từ 19.7 đến 8.8.

Thời gian qua, cổ phiếu ANV cũng đã tăng cao khoảng 20% kể từ đầu tháng 7 đến đầu tháng 8. Còn so với đầu năm nay, cổ phiếu này đã tăng khoảng 70%. Trong quý 2/2023, Nam Việt ghi nhận doanh thu đạt hơn 1.074 tỉ đồng, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước và thua lỗ sau thuế hơn 51 tỉ đồng. Tuy nhiên, tính chung 6 tháng đầu năm nay, công ty vẫn có lãi sau thuế hơn 41,3 tỉ đồng...